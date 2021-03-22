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國民黨成立「828公投任務推動小組」 周五召開首次會議

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨為推動828公投，國民黨決議成立「828公投任務推動小組」。記者劉宛琳／攝影
國民黨為推動828公投，國民黨決議成立「828公投任務推動小組」。記者劉宛琳／攝影

為推動828公投國民黨主席江啟臣中午召開工作會議，決議成立「828公投任務推動小組」，由江啟臣擔任召集人，祕書長李乾龍與立院黨團總召費鴻泰擔任副召集人，反萊豬公投領銜人、立委林為洲擔任執行長，預定本周五中午召開第一次小組會議。費鴻泰表示，距離8月28日公投日只剩下5個月，時間不是很多，需要下鄉去宣講、向民眾做報告。

國民黨3月9日送出「公投綁大選」、「反萊豬」兩公投第二階段連署書，反萊豬小組上周已舉行第一次會議，確認日後公投宣傳朝「食安、環保」兩大方向進行。另因應民進黨主打「反核對抗擁核」，國民黨不會宣傳重啟核四公投，並計畫在民進黨舉辦反核大遊行前，早一步舉辦反萊豬、護藻礁大遊行。

公投 萊豬 國民黨

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