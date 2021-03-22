考量收治新冠肺炎案量大 高醫臨時補為AZ疫苗接種院所
AZ疫苗首日開打，高雄原規畫在高雄長庚、高榮、義大及小港醫院4所醫院施打，衛生局長黃志中也預訂到高榮接種，但今早臨時增加高醫為接種醫院，黃也改往高醫接種，衛生局表示，因考量市內衛生醫院多，為紓解未來注射疫苗可能壅塞，決定增加高醫。
高市衛生局長黃志中原訂今早要到高榮接種AZ疫苗，但昨天傍晚臨時喊卡，結果今早衛生局臨時宣布接種醫院增加高醫，黃也改到高醫接種。
黃志中解釋，由於昨天臨時接獲，高雄市有境外移入登革熱個案，今天先行趕去主持防疫會議，因此取消高榮的接種行程，再趕高醫，但連高醫的行程也擔心差點趕不上。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，中央可能可能考慮到高醫收治新冠肺炎個案量大，加上醫護人員也希望接種，後來經協調，也將高醫也納入首波接種的醫療院所。
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