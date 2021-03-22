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綠營誰選台中市長？蔡其昌：陳柏惟是基進黨不然也合適

聯合報 / 記者洪敬浤
民進黨誰來選台中市長？立法院副院長蔡其昌（前排右二）說，時間還沒到，屆時會有最優秀候選人。記者洪敬浤／攝影
民進黨誰來選台中市長？立法院副院長蔡其昌（前排右二）說，時間還沒到，屆時會有最優秀候選人。記者洪敬浤／攝影

台中捷運綠線25日恢復試營運，台中市長盧秀燕今天率先試乘捷運，讓市民安心。立法院交通委員會也安排考察，可能的綠營提名人選立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍都出席。蔡其昌說，時間到了會有最優秀候選人，立委陳柏惟新人又是基進黨，不然也很合適。

蔡其昌有意參選台中市長，今早與盧秀燕分別試乘捷運，引發較勁意味。蔡其昌說，大家無須聯想，時機還沒到，他現在就是副院長，把自己角色發揮好，時間到了，民進黨有民主機制，會找出最優秀候選人。

蔡其昌指著身旁出席考察的林佳龍、陳柏惟等人說，不只是他，像林佳龍、何欣純、張廖萬堅、黃國書等委員，都很適合選市長，陳柏惟是新人又是基進黨，不然也很合適；不要一直扯選舉，做事最重要。

林佳龍說，他身為台中人關心城市發展，他也是民進黨籍，民進黨有好的機制，鼓勵有志服務的人可全力衝刺，團結透過民主機制，產生最強候選人，讓她長年規劃的建設不會中斷。

林佳龍強調，成功不必在他，成功一定有他，民進黨要團結贏得支持，改變台中加速前進，讓城市繼續發展。

林佳龍 蔡其昌 台中捷運

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