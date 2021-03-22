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【QA】AZ疫苗正式開打！禁忌、副作用、施打流程、疫苗地圖一次掌握

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避開蘇侯政治競爭？柯文哲：我是醫療專業 所以不想..

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天上午視察AZ疫苗施打狀況，不過行程完全不公開，相當低調，柯文哲視察後受訪表示，「我還是醫療專業，所以不想....，政治就另外處理。」記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天上午視察AZ疫苗施打狀況，不過行程完全不公開，相當低調，柯文哲視察後受訪表示，「我還是醫療專業，所以不想....，政治就另外處理。」記者林麗玉／攝影

行政院長蘇貞昌今接受全台第一針AZ疫苗施打，新北市長侯友宜也前往醫院視察。相較之下，台北市長柯文哲態度低調，視察行程完全不公開，柯文哲視察後受訪表示，「我還是醫療專業，所以不想....，政治就另外處理。」

蘇貞昌上午7點40分赴台大醫院，成為全國施打AZ疫苗第一例，事後受訪表示無疼痛、痠痛感，也沒任何不舒服。新北市長侯友宜則赴亞東醫院視察，開放媒體拍攝，還宣示政府首長站出來率先施打，安定民心，「我隨時可上場」。

柯文哲則沒有將視察列為公開行程。一早視察過和平院區AZ疫苗施打後，出席西松高中IB國際學校揭牌。媒體問柯文哲，相較於蘇貞昌、侯友宜，為何視察這麼低調？柯文哲說，之所以低調不開放媒體，是因為自己是醫療專業，只是去檢視流程，看有什麼需改進。

媒體追問，是否為避免將此變成政治競爭話題？柯文哲說，他對醫療細節比較感興趣，所以親自督導，政治就另外處理。媒體再問，對於施打新冠疫苗，是否也變成政治人物的政治競爭？柯文哲說，「好啦，好啦，對這個我反而...，」柯說，因為他是醫療專業，對醫療的細節比較感興趣，所以親自去督導醫療專業的問題，政治就另外處理。

柯文哲 AZ疫苗

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