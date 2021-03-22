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與韓國瑜合作有譜？朱立倫：見過好幾次面

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片，記者潘俊宏／攝影
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片，記者潘俊宏／攝影

國民黨前主席朱立倫今天赴台東、綠島參加敬老眼鏡活動，他上午受訪透露，和高雄市前市長韓國瑜多次見面；對於兩人未來是否有可能合作，朱則說，他和韓國瑜、國民黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康、智庫副董事長連勝文都是全面合作。

朱立倫表示，這是公益的延續活動，這次也會拜訪台東縣長饒慶鈴、前縣長們與地方人士，關心國民黨2022選舉，國民黨2022能團結勝選是他最關心的。

對於傳出朱立倫有意找韓國瑜合作，朱立倫強調，他已經說過，自己是全面、正面合作，不管是韓國瑜、江啟臣、趙少康、連勝文都是全面合作。媒體追問朱是否與韓見過面了？朱立倫表示，見了好幾次，但不用透露談了什麼。

不過媒體詢問，韓國瑜日前已表態支持趙少康，韓粉有機會轉向支持他嗎？朱立倫說，大家都是國民黨粉，都會團結在一起，希望大家都是正面合作

近日臉書政治看聲量公布聲量表，在黨主席人選裡，朱立倫聲量較低。朱立倫表示，大家不要誤會，他希望的是正面聲量多，不要有負面聲量，做公益就是希望有正面聲量。

至於傳出連勝文民調只有3%，朱說，連勝文是一位非常熱心又熱血的好朋友，對國民黨充滿使命感，幫忙很多年輕世代，他認為要從正面的角度去看，國民黨長期以來對黨內同志都喜歡用負面角度，容易造成內鬥、內耗，一定要多用正面角度去看黨內同志，像連勝文這樣優秀年輕的朋友就是要成為國民黨力量，不管是韓國瑜、趙少康、江啟臣都要用正面較度去評價。

韓國瑜 朱立倫 國民黨

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