趙少康提中常委由35個減至15個 要黨主席別鄉愿快改革

中廣董事長趙少康推動國民黨改革，上午舉行記者會就中常委產生方式與結構發表看法。趙少康表示，國民黨沒執政中常委人數竟高達35人，比民進黨18人、中共7人還多；他建議，國民黨不論執政或在野中常委都改為15人，由行政院長等4名部會首長、立法院4人、縣市長6人，加上當然中常委黨主席1人。

趙少康指出，自前總統蔣經國以後的黨主席把中常會搞得每下愈況、越來越遭，「質」和「量」都有問題。現在國民黨黨員34萬人，竟有高達35名中常委，而中共黨員超過9000萬人，卻只有25名政治局委員，其中更只有7名為政治局常委，顯見國民黨中常會的虛而不實，大而無當；而民進黨身為執政黨，目前也不過只有18名中常委。

在質的方面，趙少康表示，中常委總有代表性，怎麼產生很重要，但國民黨有人頭黨員的問題，用換票的方式產生出中常委，除了少數有民意基礎的，大多數都不知道怎麼產生，是何方神聖，中常委到底對黨、國家有什麼貢獻，也不知道，既不能反映基層民意，還跑去大陸做生意，把國民黨名聲都搞壞了。

趙少康說，中常會必須要有「內造政黨」的精神，往內閣制邁進一步。中常會名額限定15人。執政時，中常委由行政院長及其指定部會首長共4人，及立法院長、大小黨鞭、副黨鞭共4人，直轄市及縣市代表共6人，加上黨主席為當然中常委及中常會主席；在野時，立法院院長、大小黨鞭8人，直轄縣市6人，加上黨主席，共15人。

趙少康批評，國民黨中常會沉淪到這個地步，蔣經國以後的歷任黨主席都有責任，中常會很容易改，黨主席下定決心就改了，不要鄉愿，但大家都鄉愿不改，都不敢動。每周三國民黨中常會不是浪費時間、資源嗎，又沒有實質的意義。中常會很重要，是國民黨核心機構，結果已經失能，失去威望、失去公信力，叫什麼核心機構？