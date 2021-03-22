隱射成立疫苗調閱小組為洩密 陳玉珍：扣紅帽膚淺

立法院衛環委員會今為成立疫苗採購調閱小組，國民兩黨吵成一團，事件的關鍵人物立委陳玉珍今天表示，民進黨隱射擔心國民黨洩漏相關疫苗價格給中國大陸，是扣紅帽子，認為民進黨膚淺，實在是沒有資格來替國家處理這樣兩岸的關係。

衛環委員會今邀請環保署署長張子敬列席報告業務概況。國民兩黨發動甲級動員，會議開始確認上週議事錄，針對上周通過成立疫苗採購調閱小組，吵成一團。國民黨立委質疑，民進黨到底怕甚麼；民進黨立委則指，怕國民黨洩漏疫苗採購合約給中國大陸，並質疑陳玉珍的交友狀況複雜。

立委陳玉珍表示，明明就是國會議員在立法院的殿堂，討論國家大事，有的人卻只關心有沒有畫面，或她有沒有交朋友，這個應該不用浪費這麼多的資源。討論疫苗採購這件事情，她是國會議員，關心疫苗採購過程，有沒有人上下其手，我國疫苗採購時間就落後，有沒有人藉由此發國難財，才是外界所要關心的。

陳玉珍說，民進黨常常影射，如果國民黨取得疫苗價格，資訊就有可能洩漏給中國大陸，她就挑明的講，疫苗價格在國際上大部分都是公開的，比如說上周在巴拉圭，我國幫巴拉圭埋單大概1200萬美元採購200萬劑疫苗，這個就是公開的。即便平常不想公開價格，也可開秘密會議，讓各黨各派國會議員參加，也可行監督責任。民進黨影射合約書可能會轉給中共，讓中共打壓台灣，這是抹紅技倆。

陳玉珍說，民進黨如果只有這種想法來處理兩岸關係，可見民進黨對兩岸關係認識多膚淺，實在是沒有資格來替國家處理這樣兩岸的關係。試問，中國大陸需要知道那一本合約書，才打壓台灣嗎？中國大陸的市場這麼大，只要說，哪家(藥廠)要把疫苗賣給台灣，所有的藥都不能進中國大陸，藥廠會選擇哪一個？我國與哪些國家採購都已經公開了，不要為了掩蓋自己涉嫌私底下勾當，再用一頂抗中保台的紅帽子扣過來。

陳玉珍說，雙方攻防有一個重點，就是民進黨表決輸了，今天議事錄的確定，這是一個事實，有或是沒有，調錄影帶就好了。議事規則第12條規定，如果民進黨要提出覆議，必須當初在場的人沒有提出贊成意見的，就當作缺席的4位可以提，根據議事規則第42條規定，需要五位以上提出來才可以提出覆議，她開會就明講，開會實在應照議事規則走。