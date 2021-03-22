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成立疫苗採購調閱小組 陳玉珍蘇巧慧衛環委員會互嗆

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘一早就開始督軍，與國民黨立委賴士葆在衛環委員會外竊竊私語。記者彭宣雅／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘一早就開始督軍，與國民黨立委賴士葆在衛環委員會外竊竊私語。記者彭宣雅／攝影

國內首批AZ新冠肺炎疫苗今天開打。立法院衛環委員會國民黨籍召委陳玉珍上周臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」，遭民進黨立委反對，今衛環委員會確定上週議事錄，國民兩黨都甲級動員，成立疫苗調閱小組一事，一早吵成一團。

衛環委員會今邀請環保署進行業務報告，但雙方為確認議事錄先爆糾紛。民進黨團總召柯建銘一早到場督軍，與國民黨立委賴士葆在委員會外竊竊私語；衛環委員會9時開始開會，立委蘇巧慧就與陳玉珍吵了起來，蘇巧慧認為陳玉珍偷襲方式成立疫苗調閱小組，「讓疫苗採購破局」，陳玉珍也不甘示弱批蘇巧慧害怕成立疫苗採購調閱小組，「你怕什麼」，互嗆互罵。

其他委員也加入戰場，一邊高喊「疫苗採購黑箱」、「採購透明化、成立調閱小組」、「不來開會怪主席通過太快」；另一邊則反批「這麼正當不用18秒就通過」、「不正當議事主持」、「有爭議要調錄影帶不能表決」等。國民兩黨委員紛紛上前包圍主席台。

賴士葆表示，一切按照議事規則，點名表決，表決輸了就翻臉。全世界買疫苗都公開，獨獨台灣不能公開，要開秘密會議，裡面有什麼問題怕人家知道，其心可議，按照議事規則通過了要成立疫苗採購調閱小組，要提覆議也可以，但是要那天投贊成票的才可以提覆議，這議事規則寫得清清楚楚。

立委林為洲表示，當天投票通過成立調閱小組，民進黨當天人不在現場開會，表決輸了要翻案，「我們(國民黨)常常表決輸阿、難得一次表決贏了。」

陳玉珍說，表決只能做價值的判斷，不能改變事實，難道可以表決你是男的、還是女的嗎？表決後性別就可以改變嗎？「你們在怕什麼？ 」成立調查小組調查過程，也可以開祕密會議，對蘇巧慧指她會洩密。陳玉珍表達不滿「不要做人身攻擊」；立委羅致政說，怕國民黨會洩密，會讓我國拿不到疫苗，疫苗價錢一旦公開，會影響到採購。

立委鄭麗文表示，一直有民進黨立委介入採購、黑幕重重，為了價格、為了發國難財，請民進黨告訴全國，到底是哪位立委，在破壞疫苗採購，要把這疫苗害蟲揪出來。

立法院衛環委員會國民黨籍召委陳玉珍上周臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」，遭民進黨立委反對，今衛環委員會確定上週議事錄，國民兩黨都甲級動員，吵成一團。記者彭宣雅／攝影
立法院衛環委員會國民黨籍召委陳玉珍上周臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」，遭民進黨立委反對，今衛環委員會確定上週議事錄，國民兩黨都甲級動員，吵成一團。記者彭宣雅／攝影

疫苗 陳玉珍 民進黨

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