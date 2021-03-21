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生命線年會高雄登場 蔡英文：一起帶來更多正能量

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

蔡英文總統今天以錄影方式為110年生命線全國年會「港都連線、生命雄讚」開幕致詞。蔡總統身兼生命線台灣總會榮譽理事長，致詞時肯定生命線在這次疫情當中，協助民眾克服恐懼與不安，並期盼生命線未來能繼續與政府共同合作，一起做好自殺防治工作，為台灣社會帶來更多正能量。

社團法人國際生命線台灣總會於民國66年成立，長期投入自殺防治工作，除參與政府高風險家庭關懷專案，亦持續提升志工協談輔導專業知能，廣獲社會肯定。目前全台共有23個生命線協會，近3千位志工老師共同承接1995協談專線。今年全國年會於高雄舉辦，目標透過年度盛會，讓志工老師們能夠重燃熱情與動力，持續為協談專線貢獻己力。

蔡總統說，今天是生命線的年度盛會，她要向所有生命線的夥伴表達誠摯的祝賀和敬意。過去幾十年來，國際生命線協會台灣總會致力於自殺防治，並且設立1995專線，提供了全國人民非常重要的傾聽管道。生命線24小時的不斷線服務，不僅挽回了許多寶貴的生命，更陪伴民眾走過低潮。像是這次疫情當中，也有許多人在生命線的協助下，克服了恐懼與不安。「謝謝生命線的每一位夥伴，因為你們的辛苦付出，讓社會上有需要的民眾能夠接受到及時的溫暖和希望。」

蔡總統說，長期以來，政府和生命線攜手合作，支持生命線的多項計畫。未來，也希望和生命線繼續努力，一起做好自殺防治工作，持續為台灣社會帶來更多的正能量。

生命線 蔡英文

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