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統合取代統一 呂秀蓮提新兩岸對策

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
前副總統呂秀蓮發布新書「兩岸恩怨如何了」，盼兩岸以「統合取代統一」。（林志怡 攝）
前副總統呂秀蓮發布新書「兩岸恩怨如何了」，盼兩岸以「統合取代統一」。（林志怡 攝）

前副總統呂秀蓮呼籲兩岸「統合取代統一」新策略，並計劃於年底舉辦民間國是會議。呂秀蓮指出，在台灣面臨全球暖化與戰爭威脅的情況下，兩岸領導人應放棄執著台獨與否的問題，化解兩岸恩怨，以「遠親近鄰」的心態相處。

兩岸統合取代統一

前副總統呂秀蓮於21日世界和諧傑出貢獻獎頒獎典禮後進行新書「兩岸恩怨如何了」發佈會，並暢談兩岸關係。提到目前嚴重的戰爭危機，而中、美兩大核武大國在談判桌上的爭吵，也象徵著台灣的處境越發凶險。

呂秀蓮也提到，面對這樣的世代，人民選出來的政治人物尤其應該善用納稅人的稅款去拯救地球，強調「我們開始要為下一代著想」，面臨全球暖化與戰爭威脅，不應過度執著於台獨與否。

呂秀蓮進一步呼籲，未來台灣與大陸以「統合取代統一」，「一個中國」改為「一個中華」，未來成立「中華邦聯」，用「遠親近鄰」的心態相處，並積極與日、韓形成東北亞金三角，並與美、加等加深合作。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授翁明賢補充，不談統一而談統合，就如同陳水扁提到的「歐洲統合模式」，有27個國家主權還是獨立存在，但歐盟是個統合的過程，而兩岸若能統合恩仇，對台灣是有利的。

呂秀蓮也希望兩岸領導人與人民能夠重新調整心態、切斷兩黨之間的歷史恩怨，並計劃在年底前召開民間國是會議，形成民間共識後，成為替代92共識的2022共識。

獲獎人盼世界和平

2021年世界和諧傑出貢獻獎獲獎人包括易經大學創辦人混元禪師，以及周大觀文教基金會創辦人周進華、郭盈蘭等，呂秀蓮則以榮譽主席身份出席頒獎，而這是台灣NGO組織第一次獲頒該獎項。

周大觀文教基金會創辦人周進華致詞時則提到，非常高興台灣這幾年來「用愛走出去」，也讓世界用愛走台灣，希望未來有更多來自各國的「熱愛生命獎章」獲獎人來台感受台灣的良善，並期盼能讓更多人看到台灣的NGO組織。

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呂秀蓮 國是會議

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