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民眾黨新北黨部今成立 柯文哲：藍綠背後都在幹勾當

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
柯文哲今日在新北黨部成立大會致詞時表示，自己覺得藍、綠整天都在吵架，吸引民眾注意力，背後都在幹他們的勾當，要民眾別再被兩黨綁架。記者張睿廷／攝影
柯文哲今日在新北黨部成立大會致詞時表示，自己覺得藍、綠整天都在吵架，吸引民眾注意力，背後都在幹他們的勾當，要民眾別再被兩黨綁架。記者張睿廷／攝影

台灣民眾黨今日在板橋舉行新北黨部成立大會，瞄準2022年選戰。黨主席柯文哲致詞時表示，台灣行政權獨大，小黨不容易成功，藍、綠兩黨每天吵架，吸走民眾注意力，背後都在幹勾當，希望大家不要被兩黨綁架，台灣應該要走朝理性、務實方向走，一起做對的事，讓台灣變得更好。

民眾黨新北黨部成立大會於今日上午在板橋舉行，包括台北市長柯文哲、民眾黨秘書長謝立功、立法委員高虹安、邱臣遠皆到場參加。柯爸爸、柯媽媽則以神秘嘉賓身分出席。

柯文哲致詞時表示，台灣行政權獨大，讓新生小黨不易生存，從台聯、新黨、親民黨、時代力量身上都可以看見，發展較為艱困，不易立足。

柯文哲話指出，在台灣天然獨這句是不對的，應該是天然台，現階段主張與中國大陸統一的人數不到3％，有97％都是認同台灣主體性、台灣優先性，我們不應在台灣製造敵人，要走得快要一個人走，要走得遠要一群人走，民眾黨這名字是以台灣為名，以民眾為本。

柯文哲話鋒一轉說，台灣應該可以做到理性、務實、科學，但現在的政治卻不太符合這些做法，從跨年就可以看到政府都被民粹拖著走，台灣辦的跨年晚會都停掉，張惠妹、五月天的都有數萬人，難道病毒跑到公家辦的場就會被感染，私人辦的就不會嗎？台灣被民粹綁架，政府無法思考。

柯文哲表示，像萊豬事件，以民眾黨主張的源頭管理、明白標示，問題就解決了，那為什麼要每天在立法院吵吵鬧鬧，到現在還沒解決問題，自己覺得藍、綠兩黨每天都罵來罵去吸引民眾注意力，然後又在背後幹一些他們的勾當。

柯文哲表示，自己還看到有首長取消自己的跨年公家活動，跑去參加私人活動，她邏輯沒問題嗎？難道大家真的要被藍、綠綁架嗎？希望大家能理性思考及反省。

柯文哲說，民眾黨只要覺得事情就會做，不對的就不做，最重要的是只要有錯誤，他們都會虛心接受並檢討，讓台灣變得更好。

柯文哲 台灣民眾黨 跨年晚會

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