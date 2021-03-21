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中美交鋒提及台灣 外交部：陸方說法悖離事實
美國國務卿布林肯及白宮國安顧問蘇利文日前在阿拉斯加與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外長王毅會晤，雙方在會中曾就以規則為基礎的國際秩序、民主價值、新疆、香港及台灣等議題上有激烈交鋒。我外交部今表示，已注意到中方官員在會談中或其後有對台灣主權屬於中國的誤謬、扭曲說法，但這些說法悖離事實，也違反台灣人民意志。
外交部表示，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，主權屬於台灣2350萬人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。中華人民共和國從未統治台灣，而台灣也獨自存在於國際社會，這就是兩岸長久以來的事實和現狀。
外交部表示，無論中國政府如何扭曲其對台主張，都無法改變這事實，台灣人民只會更堅定對主權和民主的堅持，也會繼續和共享民主價值國家共同努力，維護並增進印太區域的和平、穩定與繁榮。
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