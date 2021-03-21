被譏黑槍前三名都綠營 黃偉哲諷：難道到天花板查？

警政署依查獲件數統計縣市持槍率，綠營執政名列前三名，遭國民黨陣營譏諷，台南市長黃偉哲上午強調，努力查緝是最重要的，認真辦治安，有績效的，反而被嘲笑、說嘴，這種邏輯，匪夷所思。

黃偉哲今前往安定古寶無患子生技公司出席開閩王祖沈尤王宗親會聯合公祭，針對上述治安統計數據受訪時回應，他還意有所指說，「難道黑槍是要到天花板去查」。

黃拉高分貝說，就任市長以來，一直要求相關單位提供民眾最安全的生活環境，查緝黑槍、煙毒、走私，是最重的，認真辦案，拿出績效，反而被政客嘲諷，令人覺得奇怪。

黃偉哲指出，針對黑槍，就應以打擊犯罪的精神去努力偵辦，「難道要去天花板查嗎」？台南、桃園、高雄警方努力維護治安，反而被政客拿來當題材，故意操弄。

黃偉哲感嘆，難道都給他爛，放棄去查，治安就好嗎，沒必要如此，口水戰讓人覺得遺憾、無奈。