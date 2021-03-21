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暗諷蔡英文？馬英九：趙守博論文是真的不是後來補送的

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九（左）上午出席總統府前資政趙守博（右）新書發表會。記者胡經周／攝影
前總統馬英九（左）上午出席總統府前資政趙守博（右）新書發表會。記者胡經周／攝影

總統府前資政趙守博今天舉辦《典範與獎勵》新書發表會，前總統馬英九、國民黨前主席吳伯雄等人都受邀出席。馬馬英九在致詞時感謝趙守博在學校和執政時對中華民國的貢獻，他還指趙少博當年的博士論文非常重要，被哈佛法學院收藏，「這證明他的論文和學位都是真的、不是假的，不是後來才補送的」，似乎暗諷蔡英文總統的論文門事件。

馬英九提到，40多年前他在哈佛法學院念書時，在學校圖書館的目錄上查到趙守博的博士論文，題目是有關外國人在中華民國的法律地位，馬英九強調，這個非常重要，所以被哈佛法學院所收藏；話鋒一轉，馬英九笑說，這為什麼重要呢？「這證明他的論文和學位都是真的、不是假的」、「而且當時就在那裡，不是後來才補送的」。

國民黨前主席吳伯雄說，趙守博追隨過的長官他也追隨過，兩人像是同門師兄弟，而長官對趙守博的印象就是「你做事我放心」，這點很了不起。他也開玩笑說，趙守博小他2歲，但體能比他好20歲，他說自己很羨慕，還自嘲是以「身心障礙者的身分過來」，尤其看到趙的頭髮「很不舒服」，80歲了頭髮這麼多幹什麼？讓現場來賓笑翻。

馬英九 哈佛 吳伯雄

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