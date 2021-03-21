賴清德呼籲看展認識唐氏症「只要愛他、他會加倍愛你」

副總統賴清德今天到西門町紅樓參訪唐氏症基金會舉辦的「嘿！小唐我在這裡」特展，呼籲大眾一起認識、關心唐氏症者，從支持、認識唐氏症者開始。

賴清德抵達後，由唐氏症基金會副執行長朱貽莊導覽，參觀「小唐的秘密」展區，了解該基金會在唐氏症者學齡期、工作期與老化期等各階段所提供的全生涯服務。隨後賴清德與唐氏症者於雜誌拍照區三連拍，並在留言板寫下「嗨！我看到你了！加油！」，傳達關懷與勉勵。

賴清德致詞時表示，今天是聯合國訂定的世界唐氏症紀念日，今年是第十年，格外有意義，他代表蔡總統祝福今年特展圓滿成功，讓社會大眾知道小唐，知道小唐的所在及所需。

賴清德說，聯合國之所以制定世界唐氏症日，主要是為了讓社會大眾認識唐氏症的小朋友，唐氏症發生率大概每一千到一千二的新生兒之中就有一位，不多，但也不那麼罕見，「就存在我們周遭生活當中」。他特別向基金會表達敬意，這麼多年來，照顧唐氏症者無微不至，包括今天策展，他特別注意到，今天展覽主題與過去用「愛」和「礙」不同，「唐氏症生活在我們生活當中，我們要認識唐氏症，也要讓唐氏症者向一般人一樣生活。」

賴清德提到基金會的小型作業所及庇護中心，他說，基金會對唐氏症者的關心，是從學習、訓練、照顧、成長到畢業之後幫忙找工作，他的背景是醫師，他曾接觸唐氏症小朋友，他的朋友也有唐氏症者，唐氏症者很單純可愛，容易親近，「只要愛他，他會加倍愛你，他也許跟我們有一些不同，有一點點不平凡，但好好幫助他們，他們過正常生活沒有問題。」

賴清德說，台灣大概有兩萬多位唐氏症者，分布在兩萬個家庭，「如果大家一起來幫助他們，這些唐氏症者可以過更好的生活，呼籲大家可以撥出時間來看特展，從支持、認識唐氏症者開始，大家一起來愛唐氏症者。」