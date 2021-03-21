美中會談火藥味濃 蘇貞昌：台灣會跟理念相同國家合作

行政院長蘇貞昌今天到桃園參訪和頌住宿長照機構，談到美中「2+2會談」現在有火藥味，美方也關切台港問題，蘇貞昌表示，台灣會跟價值、理念相同的國家結盟合作。

蘇貞昌表示，台灣跟美國和許多國家，都是同樣民主、自由價值相同的國家，但有些國家以專權極端控制整個社會，甚至對整個國際秩序等，都產生相當大的衝擊。

蘇指出，專制極權國家的種種作為，令人感到憂心，所以有相同民主、自由價值的國家都聯合起來，希望共同維持世界和平、區域穩定，同時也讓自由、民主的價值，能夠持續運作。

蘇說，台灣作為民主、自由，且被世界評量為最好的國家之一，會與價值相同的國家一起合作。至於美國跟中國在對話時，大家看到跟過去不一樣，彼此對許多認知有衝擊，包括維持區域和平、穩定不同的看法和做法。

蘇表示，美國新總統上任後，希望價值相同的國家一起結盟合作，因此也更重視台灣、香港、新疆等，受到中國種種施壓迫害的情形，美國也明白講出意見，對中國明白告知基本態度，大家更能看出，結合理念相同的國家，一起努力才更有力量。