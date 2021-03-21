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參選新竹市長？ 高虹安：順其自然水到渠成
民眾黨近期開始布局2022選戰，其中立法委員高虹安是否會參選新竹市長受到外界注目，民眾黨主席柯文哲今日受訪時表示，高虹安很好，但民眾黨參選人必須具備德、智、體、群、美，也要花時間經營地方，不能純粹空降。高虹安自己則說，經營地方最重要，讓民眾看到努力，這些東西順其然就會水到渠成。
柯文哲表示，高虹安本來就很不錯，自己也常講「德智體群美」，品行要好、體力要好、聰明、合群、長得美，這5項條件都很ＯＫ，不過地方還是要深耕，要努力經營，不能純粹空降。
高虹安也說，一切還是看黨內的發展，但自己現在會先服務新竹為主，地方經營是最重要的，藍、綠過去一直在新竹打口水戰，民眾黨要做出不一樣的事，先務實經營地方，讓民眾看到他們的努力，那這些東西順其自然就會水到渠成。
柯媽媽也說，自己平常在新竹，高虹安在台北，相處時間不多，不過她頭腦好，也很優秀，若是他來新竹選，一定會支持他。
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