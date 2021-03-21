快訊

老後最適合住在什麼地方？退休教師：搬到安養院當作住旅館

吃得安心嗎？萊豬開放不到3個月 店家產地標示已悄悄失守

聽新聞
test
0:00 / 0:00

參選新竹市長？ 高虹安：順其自然水到渠成

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
高虹安表示，會把重心放在新，經營地方，這些事情順其自然後就會水到渠成。記者張睿廷／攝影
高虹安表示，會把重心放在新，經營地方，這些事情順其自然後就會水到渠成。記者張睿廷／攝影

民眾黨近期開始布局2022選戰，其中立法委員高虹安是否會參選新竹市長受到外界注目，民眾黨主席柯文哲今日受訪時表示，高虹安很好，但民眾黨參選人必須具備德、智、體、群、美，也要花時間經營地方，不能純粹空降。高虹安自己則說，經營地方最重要，讓民眾看到努力，這些東西順其然就會水到渠成。

柯文哲表示，高虹安本來就很不錯，自己也常講「德智體群美」，品行要好、體力要好、聰明、合群、長得美，這5項條件都很ＯＫ，不過地方還是要深耕，要努力經營，不能純粹空降。

高虹安也說，一切還是看黨內的發展，但自己現在會先服務新竹為主，地方經營是最重要的，藍、綠過去一直在新竹打口水戰，民眾黨要做出不一樣的事，先務實經營地方，讓民眾看到他們的努力，那這些東西順其自然就會水到渠成。

柯媽媽也說，自己平常在新竹，高虹安在台北，相處時間不多，不過她頭腦好，也很優秀，若是他來新竹選，一定會支持他。

柯文哲表示，高虹安很好，但民眾黨人選還是要經營地方，不能純粹空降。記者張睿廷／攝影
柯文哲表示，高虹安很好，但民眾黨人選還是要經營地方，不能純粹空降。記者張睿廷／攝影

高虹安 新竹 民眾黨

延伸閱讀

一日北高挨批 柯擬台北大縱走+騎河濱

疫苗帶頭？楊文科：釐清疑慮會打 柯文哲：照順序打

柯文哲參訪台積電 楊文科：期待攜手與台北達成合作

與竹縣交流談5大合作被問2024？柯文哲：想太多

相關新聞

民眾黨派人參選新北市長？ 柯文哲：暫無此打算

民眾黨今日上午在板橋舉辦新北黨部成立大會，外界好奇新北市有沒有設定目標，會不會推人出來參加新北市長選舉，柯文哲表示，目前...

影／呂秀蓮指朱立倫未來進總統府 侯友宜秒回這兩字

前副總統呂秀蓮昨出席婚宴突語出驚人說，未來換新北市前市長朱立倫進入總統府，引發各界議論。新北市長侯友宜今被問及此事，不假...

【搶水秘辛／上】蓋翡翠水庫歸功李登輝？ 是林洋港獨排眾議還被抹「共匪同路人」

台灣中南部鬧水荒，唯獨翡翠水庫不缺水，台北市長柯文哲日前受訪時說「前人種樹、後人乘涼」，要感謝李登輝當台北市長時蓋翡翠水庫，讓大台北地區600萬人用水沒問題。其實根據翡翠水庫20周年紀念碑文，清楚記錄感念的是台北市前市長林洋港，當時「阿港伯」獨排眾議蓋水庫，甚至被抹黑為「共匪同路人」、「陰謀水洗台北」，如今是高瞻遠矚。

參選新竹市長？ 高虹安：順其自然水到渠成

民眾黨近期開始布局2022選戰，其中立法委員高虹安是否會參選新竹市長受到外界注目，民眾黨主席柯文哲今日受訪時表示，高虹安...

黨主席選舉支持度僅3%？ 連勝文：像被蚊子叮沒有感覺

國民黨智庫副董事長連勝文上午出席總統府前資政趙守博新書發表會，針對網路公布的黨內主席選舉聲量調查，他受訪表示，黨內選舉重...

阿里山狂燒 森林火災監測卻「安全」 落差關鍵在哪裡？

消防人員和阿里山森林大火奮戰逾48小時，火還未滅，新竹尖石林區昨也起火，由於正值枯旱缺水期，森林火勢發展令人揪心。火災原因尚待釐清，但學者發現，林務局對森林火災危險度的監測失靈，不排除人禍使然。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。