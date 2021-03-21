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美中會談落幕 江啟臣提醒蔡政府觀察大環境、別慢半拍

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。記者周志豪／攝影
國民黨主席江啟臣。記者周志豪／攝影

美國拜登政府上任後的首場美中高層會談周五落幕，雙方罕見地在鏡頭前針鋒相對。國民黨主席江啟臣上午出席總統府前資政趙守博新書發表會時受訪表示，這次對談有許多火花，講話也很直接，能看到彼此底線也藉機把話講清楚。他呼籲蔡政府要去思考美中台關係如何因應和自處，觀察大環境變化，別慢半拍和後知後覺。

江啟臣表示，美中台三邊的議題一向以來都很複雜多變，所以過去他不斷強調兩岸關係不是只有兩岸關係，會牽扯複雜的國際關係、區域關係，更不用談美國和中共之間的關係。這次對談當中有許多火花，講話也都很直接，但某種程度也看到彼此的底線和紅線，藉由這次對談大家把話講清楚。

江啟臣說，台灣如何在這過程中觀察到大環境的變化，以及在三邊關係當中如何因應和自處，是蔡政府和國安團隊應該審慎去思考的；蔡政府過去的對外政策、兩岸政策、大陸政策、對美政策該不該做調整，也都需要審慎思考。這也是為什麼從去年美國大選前後，國民黨一再提醒「不要慢半拍和後知後覺」，因為整個大環境是在變化的。

此外，對於前副總統呂秀蓮開玩笑說國民黨前主席朱立倫也會跟隨她的腳步進總統府。江啟臣表示，呂秀蓮對很多時事都很關心，對朱立倫的祝福應該是誠摯和溫暖的。至於國民黨副祕書長李彥秀在朱立倫大頭貼底下留言，被解讀倒戈，江啟臣說：「呵呵呵，同志相互稱讚、相互鼓勵、相互留言，你不覺得很好、很正向嗎？」國民黨就是需要內部相互稱讚、相互鼓勵的文化。

由於國民黨智庫副董事長連勝文今天也到現場，和江啟臣「一前一後」出席。對此，江啟臣表示，他知道連勝文有來，因為自己在台中和彰化，上來時間比較晚，沒辦法趕得及和他們一起同台同框。

江啟臣 國民黨 朱立倫

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