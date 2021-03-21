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中國民國童軍110周年 蔡英文稱讚林右昌辦得有聲有色

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
教育部長潘文忠今出席中國民國童軍110周年暨童軍節大會並頒獎表揚獲獎人員。圖／中國民國童軍總會提供
教育部長潘文忠今出席中國民國童軍110周年暨童軍節大會並頒獎表揚獲獎人員。圖／中國民國童軍總會提供

蔡英文總統、教育部長潘文忠及基隆市長林右昌今以童軍總會長、童軍總會名譽理事長及童軍總會理事長身分，前往陽明山露營場參與中國民國童軍110周年暨童軍節大會，並進行頒獎表揚獲獎人員，蔡英文稱讚，在林右昌接任下各項活動辦得有聲有色，以及陽明山露營場轉移到教育部管轄下後，讓陽明山露營場成為政府部會協調的典範。

蔡英文表示，中國民國童軍在林右昌接任童軍總會理事長後，各項活動辦得有聲有色，台灣童軍運動在國內外有很好的成績，除在成功嶺舉辦第11次全國大露營，也爭取到今年9月在台灣舉辦第27屆亞太區童軍領袖會議，盼大家能發輝童軍紀律及精神，分工合作、團結一致，讓全球童軍看見台灣童軍的活力和行動力。

蔡英文說，在全球受到新冠肺炎疫情期間，台灣各級童軍不僅積極配合防疫政策，也能維持童軍活動正常維持，對全世界來說非常不容易，除肯定林右昌付出，也肯定所有童軍的貢獻。

蔡說，這是她第二次到陽明山露營場，感謝在潘文忠推動下，讓陽明山露營場轉型發展順利完成，成為政府部會協調及公私協力的典範。

蔡英文最後以「童軍銘言」包含準備、日行一善、人生以服務為目的來勉勵大家，她說，做好準備，就可以提升自我能力；有了完善能力，更重要的是願意付出的精神和積極服務的行動。

潘文忠則表示，中國民國童軍成立110年，從教育角度來看，盼能帶給所有孩童在學習成長當中，培養最好的性格，其中108課綱在整體發展規畫上，就是希望讓學生的學習主體去培養核心素養能力，讓學生從實際生活中面對問題、發現問題、到努力解決問題。

總統蔡英文今以童軍總會長身分，前往陽明山露營場參與中國民國童軍110周年暨童軍節大會。記者胡瑞玲／攝影
總統蔡英文今以童軍總會長身分，前往陽明山露營場參與中國民國童軍110周年暨童軍節大會。記者胡瑞玲／攝影
總統蔡英文、教育部長潘文忠及基隆市長林右昌今出席中國民國童軍110周年暨童軍節大會，並進行頒獎表揚獲獎人員。圖／中國民國童軍總會提供
總統蔡英文、教育部長潘文忠及基隆市長林右昌今出席中國民國童軍110周年暨童軍節大會，並進行頒獎表揚獲獎人員。圖／中國民國童軍總會提供
總統蔡英文今以童軍總會會長身分，前往陽明山露營場參與中國民國童軍110周年暨童軍節大會。記者胡瑞玲／攝影
總統蔡英文今以童軍總會會長身分，前往陽明山露營場參與中國民國童軍110周年暨童軍節大會。記者胡瑞玲／攝影

露營 蔡英文 陽明山

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