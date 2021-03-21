影／第一批AZ疫苗明開打 侯友宜：中央給新北不夠

首批11萬7000劑牛津AZ疫苗明於全台各地開打，行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中將會帶頭施打。新北市長侯友宜今則表示，目前中央第一批給新北的數量，不夠醫護人員施打，「如果醫護人員施打的數目已經夠了，而且民眾仍然不願意施打，我會率先帶頭來施打。」

新北市衛生局指出，指揮中心公布疫苗優先施打對象為「設置專責病房或負壓隔離病房醫院」之直接照顧(含採檢)COVID-19確診或疑似個案的第一線工作人員，新北符合優先施打對象共有16家醫院、5496人。

侯友宜今受訪指出，目前配發給新北的疫苗為3800劑，比例佔18%，雖然醫護同仁施打意願不是很高，但第一批中央給新北的疫苗，讓醫護同仁施打都還不夠，「我們永遠支持醫護同仁，要先學會保護自己。」

對於蘇、陳兩人明帶頭施打，侯友宜表示，首長們要有很重要的態度，當民眾施打意願不高，有責任站出來率先施打、安頓民心，「包括我，我願意站出來率先施打。」

至於何時施打？侯友宜回應，「中央規定我是第二順位，因為疫苗不足以醫護同仁要施打的數量，如果醫護人員施打的數目夠了，而且民眾仍然不願意施打，我會率先帶頭施打。」