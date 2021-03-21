影／談國民黨黨主席條件 王金平：要有解決財務能力

下屆國民黨黨主席選舉競爭日趨白熱化，對於日前外界解讀立法前院長王金平較支持現任黨主席江啟臣，王今受訪二讀表示，「言之過早」，當務之急，黨主席應該有要解決國民黨財務能力。

開閩王祖沈尤王宗親會今上午在台南安定古寶無患子生技公司舉行聯合公祭，有約500人與會，王金平上午約10點出席祭拜會後受訪，回應媒體詢問下屆國民黨主席人選看法。

媒體詢問王金平似乎較支持現任黨主席江啟臣，王笑說，「現在究竟誰要選黨主席，我也不太清楚」，兩度說現在說要支持誰，言之過早，以後再打算。

對於適合的國民黨主席條件，王金平說，要找出能全力為黨付出，取得人民的信賴人選，重振黨的靈魂、黨魂。