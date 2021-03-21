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呂秀蓮指朱立倫會進總統府？ 連勝文：不能只想到總統
前副總統呂秀蓮昨天出席國民黨前主席朱立倫外甥蔣豐懋婚宴，致詞時表示：「我之前離開桃園縣政府，朱立倫後腳進來。我之前離開總統府，接下來就換朱立倫進總統府了」。對此，連勝文今受訪表示，應該把2024擺在心裡面，把2022做好，不能只想到總統；不過呂上午受訪表示，這是玩笑話。
連勝文表示，黨內有非常多的總統候選人，但若大家只想到2024，那就不會有2022。應該把2024擺在心裡面，把2022做好，不能只想到總統、自己，必須要把黨的利益和所有要參選的人擺在優先。
對於傳出朱立倫要參選黨主席，可能找高雄市前市長韓國瑜合作？連勝文說，只要大家理念相近，做人講誠信，做事的方法對了，在這個前提之下，每個人都可以合作，「我們本來就是同一條船上的人」。
對於李彥秀在朱立倫臉書上留言被解讀倒戈，連勝文則表示，李彥秀朋友很多，也是他的好朋友，他不認為這是什麼倒戈或不倒戈。
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