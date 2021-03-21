黨主席支持度僅3%？ 連勝文：就像被蚊子叮沒有感覺

國民黨智庫副董事長連勝文上午出席總統府前資政趙守博新書發表會，針對網路公布的黨內主席選舉的聲量調查，他受訪表示，黨內選舉重點是黨員，有的人聲量是自己創造，有的是找人做出來的，這對黨所發生的影響力是有限的；對於傳出黨中央評估他的支持度僅3%，連勝文說，這是非常小的事，「就像被蚊子叮沒有感覺」。

連勝文日前表示將考慮投入黨主席選舉，對於何時宣布決定，連勝文表示，黨主席選舉是由下往上，基層黨員的意見非常重要，這也是一個打破救世主迷思的機會，基層黨員的聲音真的能夠透過這種面對面的交流，可以了解到支持者希望的未來方向是什麼，這個過程他不能省略一定要做好。

針對臉書粉絲團聲量看政治日前貼文指出，這30天內以韓國瑜聲量最高，其次是趙少康、江啟臣、連勝文、朱立倫。連勝文表示，黨內選舉重點是黨員，這不是由上而下、而是由下而上的過程，誰能夠做黨主席不是由候選人決定，而是由黨員來決定，黨員才是決定未來這個黨方向最重要的人，必須要了解黨員要思考對黨未來想法是什麼。

連勝文強調，「聲量有的是自己創造出來，有個是找人做出來的」，這對黨所發生的影響力是有限的。

對於日前傳出黨中央評估連勝文在黨內民調僅3%，但連陣營對外表示「一對一必勝江啟臣」。連勝文澄清，「我的陣營並沒有這樣講」。對於黨中央刻意打壓或惡意嘲諷，如果他因為這樣就自亂陣腳、沉不住氣，將來要如何領導這個黨，這對他來說是非常非常小的事情，「就像被蚊子叮沒有感覺」。

對於黨主席江啟臣日前去青工總會交接，是否認為江踩場？連勝文表示，國民黨任何組織都是為了黨而存在而非個人，他認為沒有踩場的問題。

此外，針對美中會談是否擔心台灣淪為棋子，連勝文說，大國博弈當中台灣處境比較尷尬也很微妙，政府要特別小心，沒必要成為大國博弈當中的衝突引爆點，這對台灣來說並不符合台灣的意義。