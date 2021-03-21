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呂秀蓮提出「雙兩岸關係」 大兩岸是太平洋

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
前副總統呂秀蓮今發表新書「兩岸恩怨如何了」。記者李承穎／攝影
前副總統呂秀蓮今發表新書「兩岸恩怨如何了」。記者李承穎／攝影

前副總統呂秀蓮今發表新書「兩岸恩怨如何了」，會前受訪時表示，過去兩岸關係講的都是和中國大陸，就陷入統獨，她提出「雙兩岸關係」，小兩岸是台灣海峽、大兩岸是太平洋，以台灣的價值和實力絕對可以達成這個目標。

呂秀蓮說，她苦思很久提出雙兩岸關係，希望為下一代開創光明前途，她有信心她的主張讓大家充分了解以後，引起全世界支持，很難得這時候全世界都關心台灣，但朝野都沒提出對策，她很著急，因此提出雙兩岸關係，完全為下一代著想。

呂秀蓮說，過去兩岸關係陷入統獨，不是統一就是獨立，但統獨以外難道和中國大陸關係沒有第三條路嗎？她很明確提出兩岸泯恩仇，第一，請大陸當局接受他的建議，一個中國改成一個中華，這是很寬廣的範圍，在國內比較容易接受。

呂秀蓮表示，第二，兩岸不是統一，可以開始開始統合，例如歐盟、東南亞國協等，兩岸可以統合，再慢慢討論是不是形成中華邦聯，更重要的是，她也積極提出台灣要和日本、韓國形成東北亞金三角，也邀請太平洋彼岸的加拿大、美國，形成太平洋民主國協。

她說，雙兩岸關係是小兩岸為台灣海峽，大兩岸是太平洋，她認為以目前台灣價值和實力絕對可以達成目標，超越統獨，有一個全新的方向；今天發表的書是中文版，已完成英文、韓文翻譯，日文也快完成，有信心用這本書提出願景，不只台灣朋友，也希望大陸朋友也來好好的讀，重新思考兩岸新的關係。

前副總統呂秀蓮（左）今發表新書「兩岸恩怨如何了」。記者李承穎／攝影
前副總統呂秀蓮（左）今發表新書「兩岸恩怨如何了」。記者李承穎／攝影

呂秀蓮 統獨

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