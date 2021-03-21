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挺朱立倫進總統府？ 呂秀蓮：這是玩笑話

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
前副總統呂秀蓮（左）今出席2021聯合國ＮＧＯ頒獎典禮並發表她的新書「兩岸恩怨如何了」。記者李承穎／攝影
前副總統呂秀蓮（左）今出席2021聯合國ＮＧＯ頒獎典禮並發表她的新書「兩岸恩怨如何了」。記者李承穎／攝影

國民黨前主席朱立倫外甥蔣豐懋昨天在圓山飯店舉行婚宴，前副總統呂秀蓮受邀致詞時表示「我之前離開桃園縣政府，朱立倫後腳進來。我之前離開總統府，接下來就換朱立倫進總統府了。」呂秀蓮今天受訪表示，這是玩笑話。

呂秀蓮今出席2021聯合國ＮＧＯ頒獎典禮並發表她的新書「兩岸恩怨如何了」，被媒體問及昨晚是否力挺朱立倫？

呂秀蓮說，這是玩笑話，她是女方主婚人的好朋友，因為她當完桃園縣長，朱立倫接著縣長，所以才說這個。

媒體問是否讓藍營白高興？呂秀蓮說，「我想，這都不重要」；媒體也問朱立倫表現怎樣？她則回說，「我不回答這個問題」。

呂秀蓮昨晚到婚宴祝福成為婚宴一大亮點，呂上台致詞提及朱立倫進總統府後，現場立即響起如雷般掌聲，朱坐在主桌，也展現一貫微笑。

朱立倫 呂秀蓮 總統府

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