改善八卦山旱灌系統 蘇貞昌：由中央照現狀接管維護

為支應南投八卦山地區包含南投市與名間鄉高地水源不足問題，行政院1997年起推動八卦山旱灌計畫。多年下來已是管線不良、供水不穩，地方維修經費不足。行政院長蘇貞昌周五在立院回答國民黨立委許淑華質詢時，同意照現狀接管。

蘇貞昌表示，如果鄉公所與南投縣政府都願意，那就照現狀接管，直接由中央進行維護，不用再先補助地方政府維護後才接管。蘇也裁示，請農委會依受惠農民多寡順序，全盤規劃好工程該怎麼做，依續推動改善八卦山旱灌系統。

農委會主委陳吉仲也同意，本來八卦山旱灌系統是由南投縣政府接管，但縣府經費與能力上幾乎無法負擔八卦山旱灌工程，系統設施回歸農田水利處主管才能造福所有農民。

至於現有管線維修部分，陳吉仲說，前瞻基礎建設特別預算或農水署底下相關公務預算都可以支應這個工程，以農民需要為主。

八卦山旱灌計畫面積高達4171公頃，因使用年限已久，管線不良、供水不穩問題嚴重，南投縣政府每年卻只有100萬元經費配合管線修繕。

行政院1月底承諾，5年內分3期投入3億餘元整頓，要挖水井供水，修復管線滲漏，並增建蓄水池，增加旱灌供水效率；待管線設備修繕完成後，再移撥由農委會農田水利處全面接管。

但許淑華周五在立院質詢時表示，縣府與鄉公所長期修繕費用不夠，都希望中央全面以現況接管，才能按農委會規劃，將管線平衡分配，不要等修繕完成之後才接管。

陳吉仲坦言，相關問題已經存在20多年沒解決，就是因為當初沒規劃好。