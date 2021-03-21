「太空」在哪？太空發展法要不要定義立院、科技部論戰

行政院推動「太空發展法」立法，要將太空活動、載具與事故全面納管，促進我國太空產業發展。但草案中未定義「太空」，引爆立法院法制局與科技部海拔100公里「卡門線」論戰，恐影響法令未來根本有效性。

立法院法制局表示，推動「太空發展法」立法，「太空」是核心須界定概念，參考國際航空聯合會將認定海拔100公里高度的卡門線是現行大氣層與太空的界線，建議將「太空」定義為「地球大氣層以外，海拔100公里以上高度之空域」。

科技部則認為，太空活動發展迅速，太空探索、開發或利用太空與其他天體資源行為，應均屬太空活動範圍，並不受高度100公里限制，南韓、日本、紐西蘭等國有關太空發展相關法律也均未明訂太空高度，認為草案也無須增訂。

近年來太空科學研究與相關產業發展迅速，為積極推動太空活動及太空產業，行政院院會2月18日通過「太空發展法」草案送立法院審議，全案也在2月26日在立院完成一讀交付委員會審查中。

立法院法制局近日針對行政院所提「太空發展法」草案完成評估報告，報告指出草案中未明訂「太空」高度定義，在各國太空計畫逐漸增加，私營太空飛行興盛次軌道交通日漸繁忙，為有效規範管理太空，明確的太空界線非常重要。

對科技部以多國太空法律均無界定「太空」，立院法制局表示，包含美國聯邦航太總署、美國空軍、美國國家海洋暨大氣總署通常以海拔80公里為太空邊界；美國國家海洋暨大氣總署則將卡門線這條假想邊界定在海平面上方100公里。

立院法制局認為，美國航太總署任控中心將太空邊界定在海拔122公里，太空載具返地球至120公里高度開始發生空氣阻力，衛星在100公里仍可環繞地球數次，到80公里以下則多直接燃燒結束生命，太空邊際以100公里高度合理。

不過有法制局研究員也同意，目前全球針對太空定義籍邊界畫分確實尚未達成一致標準，像美國空軍就會給飛行高度超過80公里的飛行員授予太空人認證；隨太空活動頻繁，全球應統一界定太空邊界，但此前我國是否率先界定可討論。

目前在立院「太空發展法」草案共有5個提案，除行政院版外，民進黨立委蘇巧慧、陳亭妃、黃國書與國民黨立委楊瓊瓔所提4個版本，但5個版本中，僅蘇巧慧版有定義「太空」，標準與立院法制局一致。