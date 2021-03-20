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被捲入同居疑雲？ 何欣純：他要道歉，我一定接受

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
蔡英文總統今天下午在立委何欣純等人陪同下，參拜台中市太平聖和宮，並致贈「覃恩薄被」橫扁。記者趙容萱／攝影
蔡英文總統今天下午在立委何欣純等人陪同下，參拜台中市太平聖和宮，並致贈「覃恩薄被」橫扁。記者趙容萱／攝影

蔡英文總統今天下午參拜台中市太平聖和宮、草湖太子宮，並幫忙推銷太平枇杷。

立委何欣純陪同總統參訪後，媒體問何，無辜捲入王定宇同居疑雲，總統是否為她覺委屈？她說，總統是下鄉給地方支持者加油打氣，沒提到她與王定宇的事。王定宇數天前傳給她的簡訊中，有稍微提到他有歉意，「他要道歉，我一定接受」，畢竟大家都是好朋友，但他要道歉的人，不只她一人而已，真的還有很多，她希望此事，事情過了就好了。

總統蔡英文今天下午2時30分，在立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、前內政部長余政憲、總統府諮政婦產科醫師李茂盛、立委何欣純、莊競程和張廖萬堅等人的陪同下，參拜台中市太平聖和宮，致贈「覃恩薄被」橫扁，她也幫忙推廣當地產的枇杷。

蔡英文說，今天參拜祈求國泰民安，台灣過去一年比較辛苦，但台灣人很團結，也很打拚，台灣人有韌性、有自信，防疫做得好，社會穩定，經濟發展好，台灣人感覺「走路有風」，世界視台灣為「民主的保壘」，台灣享有自由民主社會，是一個很幸福的地方。

蔡英文指出，有調查說台灣是東亞最幸福的地方、國家，她詢問台下群眾「大家有同意嗎？」台下群眾說「有！」大家團結共同創造台灣很多機會、共同創造台灣很多成績，現在民調詢問台灣人對未來有信心嗎？信心度是「前所未有的高」，也就是台灣人對未來的信心是最強的時候。

蔡英文強調，台灣經濟持續穩定成長，產業重鎮在中部，「都在立委何欣純的選區裡面」，盼大家打起精神，讓年輕人回到家鄉，創造未來的產業。

蔡英文總統今天下午在立委何欣純等人陪同下，參拜台中市太平聖和宮，並幫忙推銷太平枇杷。記者趙容萱／攝影
蔡英文總統今天下午在立委何欣純等人陪同下，參拜台中市太平聖和宮，並幫忙推銷太平枇杷。記者趙容萱／攝影

台灣人 蔡英文 何欣純 王定宇 徐國勇 林佳龍

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