公益影片出5集 韓國瑜是否選黨主席仍難斷定

高雄前市長韓國瑜的「韓先生來敲門」今天到彰化走訪「花樹銀行」創辦人郭俊銀，這是韓國瑜系列公益影片的第5集。國民黨組發會主委李哲華說，韓國瑜推出這系列影片時，有人認為韓可能會參選國民黨主席，但目前看不出韓國瑜有參選的組織動員。不過，另有國民黨人士認為國民黨員自主性高，不容易用現在有無動員去看誰要不要參選黨主席。

兼任國民黨高雄市黨部主委的李哲華說，政黨內的選舉，如果有黨員投票，可以說是封閉式的選舉，自家人投票，黨員的想法可能與外界的看法不一樣，所以過去幾屆黨主席選舉，都有呼聲很高卻落選的人士；但不管如何，想參選的人都會有具體行動，最基本的是積極提醒黨員在期限內繳黨費，算是組織動員。

李哲華說，本月底補繳黨費期限到了，入黨滿1年以上、有繳黨費的黨員才有票選下屆主席的資格，但看不出韓國瑜方面和支持者有提醒更多黨員繳黨費的行動，沒有明顯的組織動員。

李表示，要參選黨主席的人面對黨員，通常會擬定步調去拜訪，很難急就章，如果到這時還沒有動員部署的人士，要選黨主席的機率可能不大。

高雄市有國民黨人士說，韓國瑜有什麼打算，大概只有韓國瑜自己清楚，這屆黨主席選舉整體而言比以往「安靜」，現在離選舉還有一段時日，選局還要觀察；黨員的自主性愈來愈高，誰是下一屆黨主席，也許最後才能揭曉。

韓國瑜「韓先生來敲門」今天訪郭俊銀，他10年前在旅行途中遇到一位正在種樹的出家師父，出家師父告訴他，只要播下種籽，就有希望。他回到彰化，開始荒山上種樹，並創辦「花樹銀行」，讓各方人士以「活存」、「定存」概念寄養樹苗，鼓勵更多人種樹，郭俊銀更在園中復育台灣瀕臨滅絕的物種，成為全國第一家協助保種的民間機構。

郭俊銀告訴韓國瑜，台灣環境面臨非常嚴峻的問題，他是小人物，希望透過花樹銀行的理念把對環境生態的關注散開來，他正將此概念帶到離島偏鄉，希望大家一起來加入種樹的行列。