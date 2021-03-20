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「陳石斑」是吃飽太閒或為石斑魚行銷？ 高雄藍綠互槓

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
國民黨高雄市議員陳若翠批評高雄市長陳其邁自稱「陳石斑」是「吃飽太閒」。圖／本報資料照片
國民黨高雄市議員陳若翠批評高雄市長陳其邁自稱「陳石斑」是「吃飽太閒」。圖／本報資料照片

知名連鎖壽司店日前推出與「鮭魚」同音的名字可免費吃壽司，引起許多年輕人改名前去享優惠，高雄市陳其邁順勢為高雄的石斑魚行銷，自稱是「陳石斑」。國民黨高雄市議員陳若翠今天批陳其邁不務正業，乾脆改名叫「陳吃飽太閒」；民進黨議員黃文益則認為陳其邁利用年輕人的「鮭魚」熱潮為高雄的石斑行銷，沒有什麼不對。高市新聞局長董建宏強調陳其邁和市府團隊一直努力協助農漁民解決產銷問題，讓高雄的優質產品行銷到世界。

陳若翠說，面對這場「鮭魚之亂」，民進黨主政的幾個縣市首長不僅沒站出來撥亂反正，還跟著瞎起哄，台南市長黃偉哲說要改叫「黃虱目」，屏東縣長潘孟安要改叫「潘鮭魚旗魚飛魚黑鮪魚孟安」，陳其邁則要隨著產季不同改叫「陳石斑」、「陳魷魚」、「陳鮪魚」。

「令人感嘆上梁不正下梁歪，上至執政者、下至百姓，官民一起打混沉淪，也不看看人家東南亞國家經濟如何急起直追，還在關起門來自我感覺良好。」她說，陳其邁有本事就拿出實際有效的辦法來增加高雄農漁產銷路！上任到現在農業局長、海洋局長還找不到人，乾脆改名叫「陳吃飽太閒」還比較貼切。

黃文益認為陳其邁只是順著「鮭魚」熱潮讓大家也看到高雄的石斑魚，在新聞熱度上為石斑魚行銷，讓談鮭魚的人也注意高雄的漁產，是一種詼諧促銷農漁產品的方式，沒有什麼不對，反而是國民黨議員像是為反對而反對。

董建宏表示，陳其邁從擔任行政院副院長到高雄市長，多次親上電視購物推銷高雄農漁特產，不只大受好評，更幫高雄農漁特產打出知名度；陳其邁帶領市府團隊跟農漁民朋友一起努力，從生產端的設備設施改善、補助冷鏈系統的建立，到行銷管道與策略的規畫，就是努力協助農民解決生產與銷售問題，並積極拓展市場，讓高雄的優質農產品行銷到世界。

民進黨高雄市議員黃文益認為高雄市長陳其邁自稱「陳石斑」是行銷高雄石斑的一種詼諧的手法。圖／本報資料照片
民進黨高雄市議員黃文益認為高雄市長陳其邁自稱「陳石斑」是行銷高雄石斑的一種詼諧的手法。圖／本報資料照片
最近改「鮭魚」名吃免費壽司熱潮中，高雄市長陳其邁自稱「陳石斑」，順勢行銷高雄石斑魚。記者楊濡嘉／攝影
最近改「鮭魚」名吃免費壽司熱潮中，高雄市長陳其邁自稱「陳石斑」，順勢行銷高雄石斑魚。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 鮭魚 高雄市

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