「陳石斑」是吃飽太閒或為石斑魚行銷？ 高雄藍綠互槓

知名連鎖壽司店日前推出與「鮭魚」同音的名字可免費吃壽司，引起許多年輕人改名前去享優惠，高雄市長陳其邁順勢為高雄的石斑魚行銷，自稱是「陳石斑」。國民黨高雄市議員陳若翠今天批陳其邁不務正業，乾脆改名叫「陳吃飽太閒」；民進黨議員黃文益則認為陳其邁利用年輕人的「鮭魚」熱潮為高雄的石斑行銷，沒有什麼不對。高市新聞局長董建宏強調陳其邁和市府團隊一直努力協助農漁民解決產銷問題，讓高雄的優質產品行銷到世界。

陳若翠說，面對這場「鮭魚之亂」，民進黨主政的幾個縣市首長不僅沒站出來撥亂反正，還跟著瞎起哄，台南市長黃偉哲說要改叫「黃虱目」，屏東縣長潘孟安要改叫「潘鮭魚旗魚飛魚黑鮪魚孟安」，陳其邁則要隨著產季不同改叫「陳石斑」、「陳魷魚」、「陳鮪魚」。

「令人感嘆上梁不正下梁歪，上至執政者、下至百姓，官民一起打混沉淪，也不看看人家東南亞國家經濟如何急起直追，還在關起門來自我感覺良好。」她說，陳其邁有本事就拿出實際有效的辦法來增加高雄農漁產銷路！上任到現在農業局長、海洋局長還找不到人，乾脆改名叫「陳吃飽太閒」還比較貼切。

黃文益認為陳其邁只是順著「鮭魚」熱潮讓大家也看到高雄的石斑魚，在新聞熱度上為石斑魚行銷，讓談鮭魚的人也注意高雄的漁產，是一種詼諧促銷農漁產品的方式，沒有什麼不對，反而是國民黨議員像是為反對而反對。