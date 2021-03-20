談青年居住正義 江啟臣暗酸王定宇與學妹分租公寓

國民黨青年部今辦「青年住好願景營」，再談居住正義。黨主席江啟臣出席活動時表示，要確保青年居住正義，政府應介入確保購、租屋市場不被過度炒作，要解決青年低薪問題，還要有長期國土規劃根本解決問題。

江啟臣指出，每個青年未來20年內一定會碰到居住的問題，但居住為什麼不正義？如何才能正義？國民黨三民主義雖然有人認為是很久以前的東西，但國父孫中山在其中的民生主義就有提出漲價歸公，但到今天還在討論這個問題。

江啟臣說，他自己也是北漂族，前後在外面租了15年房子，除念台中一中也有一年在教會租房子，從台中到台北念政大時，大一住宿舍，大二就被趕出來，就跟同學在外分租公寓，「不過我們都是男生住一起」，暗酸民進黨立委王定宇。

江啟臣也提到，出國留學在美國也是租房子，對美國租屋狀況也了解；2002年回台灣，在台北結婚前也是租房子，淡水、景美都租過，結婚才買房，之後回鄉選舉才賣掉新北房子回台中，對青年租屋問題感同身受。

江啟臣認為，從租屋到購屋，是很多年輕人的現在式或未來式，過程中政府應該透過稅制、政策介入，確保市場不被過度炒作、不失靈與被扭曲的情況發生，讓市場供需正常，達成社會公平。

此外，江啟臣說，現在物價漲、薪資沒漲，讓落差越來越大，也讓年輕人負擔變大，導致租不起、買不起，背後所代表的正是青年低薪問題，這是談居住正義要一起講到的。

江啟臣也提到，北北基桃園加上宜蘭就有近台灣一半人口，房價會不高？，如果沒有好好做國土規劃，再多的社會住宅，還是沒辦法解決居住正義問題，因為人口過度集中特定區域。