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被快樂報告列為中國一省 外交部：非一省是我快樂基礎
聯合國發表今年「世界快樂報告」，卻將我國列為中國大陸的一省，外交部今天表示，已在第一時間指示駐紐約辦事處向聯合國表達嚴正抗議並要求更正。
外交部表示，台灣單獨存在於國際社會，有單獨的主權與政府，人民享有自由、民主與人權，不是中華人民共和國的一部分，也從不受中國政府統治，這是一個不容否認的事實，也是海峽兩岸的現狀，更是台灣人民快樂的重要基礎。
外交部表示，聯合國發表該報告，既然是以人類快樂及福祉為目的，更應該正視台灣2350萬人民快樂的基礎：台灣不是中國的一省。
駐紐約辦事處在推特上表示，台灣名列東亞最快樂的國家，然而，台灣就是台灣，將台灣列為中國的一省是錯誤且不可接受，這也明顯地忽視台灣自由且蓬勃的民主。
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