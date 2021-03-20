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影／綠營市長熱門人選皆到齊 總統行程成政治角力舞台

攝影中心 / 記者黃仲裕／台中即時報導
總統蔡英文（右三）與交通部長林佳龍（左一）、立法院副院長蔡其昌（左三）、立委何欣純（右一）前往台中大里草湖太子宮參拜後與民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影
總統蔡英文（右三）與交通部長林佳龍（左一）、立法院副院長蔡其昌（左三）、立委何欣純（右一）前往台中大里草湖太子宮參拜後與民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影

蔡英文總統今天中部趴趴走，上午出席磐石會會長交接典禮，下午前往太平、大里進行拜廟行程。最後一站來到草湖太子宮參香時，外傳2022台中市長綠營熱門人選交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌及立委何欣純皆到場陪同。有地方人士透露，今天來到太子宮的民眾比往常的來得多，場面相當熱鬧，除了想一睹小英總統的風采之外，也象徵浮出檯面的熱門人選都即將進入戰鬥位置。

三位下屆台中市長的熱門人選與民眾合照時，蔡其昌緊跟在蔡英文身邊，林佳龍與何欣純各自隔著內政部長徐國勇與太子宮主委林慶輝，彼此互動相當微妙。

蔡其昌接任中職會長後，從取消在比賽用球上會長簽名到主動邀集棒協與球團共同討論相關組訓賽事，參與六搶一東京奧運資格賽，引起網友不少好評。林佳龍在台帛示範性泡泡旅遊開放，後續國家持續接觸中。雖然交通部是配合單位，但也試圖做出有感政策。何欣純除了日前陪小英總統趴趴走，被蔡英文讚揚行動力很強外，也曾在議題上多次與現任市長盧秀燕交鋒，增加民眾的印象分數。

總統蔡英文（左三）與交通部長林佳龍（右一）、立法院副院長蔡其昌（右三）、立委何欣純（左一）前往台中大里草湖太子宮參拜，在場互動微妙。記者黃仲裕／攝影
總統蔡英文（左三）與交通部長林佳龍（右一）、立法院副院長蔡其昌（右三）、立委何欣純（左一）前往台中大里草湖太子宮參拜，在場互動微妙。記者黃仲裕／攝影

子宮 何欣純 蔡英文

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