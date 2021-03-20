影／綠營市長熱門人選皆到齊 總統行程成政治角力舞台

蔡英文總統今天中部趴趴走，上午出席磐石會會長交接典禮，下午前往太平、大里進行拜廟行程。最後一站來到草湖太子宮參香時，外傳2022台中市長綠營熱門人選交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌及立委何欣純皆到場陪同。有地方人士透露，今天來到太子宮的民眾比往常的來得多，場面相當熱鬧，除了想一睹小英總統的風采之外，也象徵浮出檯面的熱門人選都即將進入戰鬥位置。

三位下屆台中市長的熱門人選與民眾合照時，蔡其昌緊跟在蔡英文身邊，林佳龍與何欣純各自隔著內政部長徐國勇與太子宮主委林慶輝，彼此互動相當微妙。