時代力量成立花蓮黨部 瞄準議員選舉藍綠估影響不大

繼民眾黨後，時代力量今天在花蓮成立黨部及立委陳椒華服務處，宣布將推出人選參選下屆議員。面對小黨競相在花蓮插旗，藍綠縣黨部都認為，對明年底花蓮地方選舉影響不大。

時代力量5年前曾在花蓮市成立花東黨部，後來一度遷到吉安鄉，還曾在2018年縣議員選舉推出2名人選，但得票數並不理想。為了擴大服務能量，也備戰明年選舉，今天在花蓮市中山路成立花蓮黨部及黨主席立委陳椒華服務處，同黨立委王婉諭出席相挺。

陳椒華說，包括亞泥礦區、礦業法修法、卜蜂設場爭議、光電、花蓮觀光、文化、教育這部分，都是時代力量長期關心，今天在花蓮成立黨部，就是希望能增加服務、深耕地方。

她表示，時代力量在全台有11位縣市議員，有服務基礎和問政經驗，是與其他在野小黨不一樣的地方，3位立委問政表現也非常優異，立法院第一會期都是優秀立委，今天成立花蓮黨部，明年選舉考慮在第1（花蓮市）、第3選區（吉安、壽豐、鳳林、光復、豐濱、萬榮）推出優秀人選參選議員。

民眾黨去年9月成立立委邱臣遠的花蓮縣總服務處，由國民黨前議員趙世源擔任主委，藉由服務地方爭取支持，對於明年底選舉布局，民眾黨也積極規畫布局。

花蓮長期藍大於綠，全縣33席議員國民黨囊括23席，民進黨僅3席，小黨積極插旗花蓮是否瓜分票源？藍綠縣黨部主委都認為不受影響。

民進黨縣黨部主委陳景豊說，政黨政治競爭很正常，對民進黨不至於有影響，反而是民眾黨在花蓮運作一段時間，他觀察已吸走部分淺藍選票。

陳景豊說，綠營在花蓮支持度3、4成，花蓮選舉和外縣市不同 ，特別重人情味，很多是選人不選黨，小黨要改變不是那麼容易。目前黨籍縣議員分別是第1選區2席、第3選區1席，但這兩個選區得票數都有超過2席、接近3席的能力，明年底議員選舉，希望透過精準提名優秀人選，讓席次更進步，另外，目前第1到第4選區都規畫人選，5、7 、8選區還在確定，希望全縣10個縣議員選區都有人選 。