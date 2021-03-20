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時代力量成立花蓮黨部 瞄準議員選舉藍綠估影響不大

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
時代力量今成立花蓮黨部和黨主席陳椒華（中）花蓮服務處，以種樹代表對環保的重視。記者王燕華／攝影
時代力量今成立花蓮黨部和黨主席陳椒華（中）花蓮服務處，以種樹代表對環保的重視。記者王燕華／攝影

民眾黨後，時代力量今天在花蓮成立黨部及立委陳椒華服務處，宣布將推出人選參選下屆議員。面對小黨競相在花蓮插旗，藍綠縣黨部都認為，對明年底花蓮地方選舉影響不大。

時代力量5年前曾在花蓮市成立花東黨部，後來一度遷到吉安鄉，還曾在2018年縣議員選舉推出2名人選，但得票數並不理想。為了擴大服務能量，也備戰明年選舉，今天在花蓮市中山路成立花蓮黨部及黨主席立委陳椒華服務處，同黨立委王婉諭出席相挺。

陳椒華說，包括亞泥礦區、礦業法修法、卜蜂設場爭議、光電、花蓮觀光、文化、教育這部分，都是時代力量長期關心，今天在花蓮成立黨部，就是希望能增加服務、深耕地方。

她表示，時代力量在全台有11位縣市議員，有服務基礎和問政經驗，是與其他在野小黨不一樣的地方，3位立委問政表現也非常優異，立法院第一會期都是優秀立委，今天成立花蓮黨部，明年選舉考慮在第1（花蓮市）、第3選區（吉安、壽豐、鳳林、光復、豐濱、萬榮）推出優秀人選參選議員。

民眾黨去年9月成立立委邱臣遠的花蓮縣總服務處，由國民黨前議員趙世源擔任主委，藉由服務地方爭取支持，對於明年底選舉布局，民眾黨也積極規畫布局。

花蓮長期藍大於綠，全縣33席議員國民黨囊括23席，民進黨僅3席，小黨積極插旗花蓮是否瓜分票源？藍綠縣黨部主委都認為不受影響。

民進黨縣黨部主委陳景豊說，政黨政治競爭很正常，對民進黨不至於有影響，反而是民眾黨在花蓮運作一段時間，他觀察已吸走部分淺藍選票。

陳景豊說，綠營在花蓮支持度3、4成，花蓮選舉和外縣市不同 ，特別重人情味，很多是選人不選黨，小黨要改變不是那麼容易。目前黨籍縣議員分別是第1選區2席、第3選區1席，但這兩個選區得票數都有超過2席、接近3席的能力，明年底議員選舉，希望透過精準提名優秀人選，讓席次更進步，另外，目前第1到第4選區都規畫人選，5、7 、8選區還在確定，希望全縣10個縣議員選區都有人選 。

國民黨縣黨部主委、議長張峻表示，政黨愈多是好事，給縣民更多選擇。明年底選舉布局還未開會討論，大方向是現任的優先提名。

時代力量今天在花蓮市中山路成立花蓮黨部和黨主席陳椒華花蓮服務處。記者王燕華／攝影
時代力量今天在花蓮市中山路成立花蓮黨部和黨主席陳椒華花蓮服務處。記者王燕華／攝影
時代力量今成立花蓮黨部和黨主席陳椒華（前排左2）花蓮服務處。記者王燕華／攝影
時代力量今成立花蓮黨部和黨主席陳椒華（前排左2）花蓮服務處。記者王燕華／攝影

時代力量 民眾黨

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