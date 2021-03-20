AZ疫苗到位 高榮、高長、義大及小港4院醫護率先打

中央流行疫情指揮中心19日宣布，下周一起開始施打AZ疫苗，首波配送4.4萬劑至全台57家專責醫院，高雄市疫苗昨已到位，數量為8000多支，將由高雄長庚、高雄榮總、義大醫院及小港醫院第一線及第二線登記願意施打疫苗的 醫護人員率先施打。

高雄市衛生局長黃志中表示，高市原本規畫第一波處疫苗，在一天內即施打完畢，不過中央疫情指揮中心謹慎從事，嚴格規定，高市每天4家醫院加總將施打500多劑，預訂兩個多禮拜全數打完。

高雄這次施打的醫療院所，醫學中心及準醫學中心中獨缺高醫，黃志中對此表示，按中央規定，醫院登記第一優先（直接照顧）及第二優先（間接照顧）的醫護人員，兩梯次需超過500人才納入配發疫苗對象，但高醫未超過。

目前高雄四家專責醫院，包括高榮院長林曜祥、義大醫院院長杜元坤及小港醫院院長郭昭宏打表態帶頭施打。據了解，有醫護人員對AZ疫苗的安全性，仍然存疑，保持觀望。

高市疾管處長何惠彬表示，高雄首波AZ疫苗的配發數量，是依據醫護登記意願統計，顯示至少已有8000多人願意施打疫苗。