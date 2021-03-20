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影／中美交鋒逢場做戲？學者：出重拳 但無傷 有利內宣

聯合報 / 記者陳煜彬 林雍琁／台北即時報導
台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今天共同主辦「拜登新局與台海安全」民調發表會。記者徐偉真／攝影
台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今天共同主辦「拜登新局與台海安全」民調發表會。記者徐偉真／攝影

拜登上任後，首次的中美會談登場，雙方論及台港等議題時激烈交鋒，火藥味十足，這在外交會議上相當罕見，東華大學民族發展與社工學系教授施正鋒表示，會議表面看起來劍拔弩張，但閉門會議後所談的內容外界無從知曉，因此他認為這是中美各自回應內部民意的展現，他舉電影《奇門遁甲》解釋，他說有些人看起來出拳很輕，但把人打得往後退好幾步，而有些人出拳看似很重，但卻毫無傷害，而美中火爆交鋒，比較像後者「出重拳，但無傷」。

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今天(20日)公布最新民調，有61%的台灣民眾認為，美國只是想利用台灣謀求國家利益，並非真心幫助台灣。另外有將近8成的民眾支持兩岸開啟對話。文化大學社科院院長趙建民表示，兩岸變成中美雙方爭吵最大的議題，但作為被「議題化」的台灣卻完全沒有發言權，已猶如中美共管。

趙建民說，陸委會屢盼兩岸春暖花開，但卻毫無進展，他不解地說蔡政府老是靠美國來春暖花開，為什麼不能自己去澆水，他說台灣現在對大陸只澆熱水，完全沒有種花的養分，如禁掉大陸出版品、國安五法調查中共代理人等，毫無善意的做法，如何期待兩岸春暖花開。

中共代理人 文化大學

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