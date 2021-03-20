蔡英文談中火增「氣」 盧秀燕當面建議應「汰舊換新」

台中磐石會今天舉辦第23、24屆會長交接，高僑自動化科技董事長李義隆任期屆滿，由聖暉工程科技董事長梁進利接任，總統蔡英文、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、交通部長林佳龍都出席交接典禮。

蔡英文致詞時提到，大家最關心電力問題，各位業界領袖感受到全球綠色經濟的強勁趨勢，台灣正處於能源轉型關鍵時刻，「載綠、增氣、減煤、非核」是四大目標，不只追求電力穩定，也希望發電配比符合國際趨勢；在台中大家關心中火問題，近年排碳新標準，加速減碳勢在必行，燃氣將成為穩定供電、減碳、減空汙的新選擇。

台中市長盧秀燕說，總統在中間休息的時間，有稍微和她提到中火議題，因為要考慮到一定要讓國家的電力充足、能源充足，但是看要怎麼做，所以總統特別指示，希望在台中火力發電電廠增加燃氣機組，當然總統也重視減碳。

盧秀燕說，磐石會交接是個重要的場合，會長交接以外，她也特別跟總統蔡英文說，台中火力發電廠是全國最大的電廠，一共有10部燃煤機組，若汰舊換新，用燃氣取代燃煤，我們表示歡迎，但她希望，如果中火增加2部燃氣機組，希望拆除4部燃媒，「一換二」，那這樣的話，台中還是全國最大發電廠，貢獻一樣，換算下來發電量更高，因為現在10部燃煤機組，可達到550萬千瓦，若增加2部燃氣機組，廢除、拆除4部燃煤機組的話，可以達到590萬千瓦，比現在發電量更多。

盧秀燕說，希望總統能指示台電，因為燃氣機組功率比燃煤大一倍，1部燃氣機組可以換2部燃煤機組，「如果增加燃氣機組，務必要拆除燃煤機組」，這樣國家的電力在台中的發電可以增加，但是空汙可以減少，這是兩全其美的方法，她特別利用磐石會長交接，針對市政、台中市民的看法，跟總統做了能源的討論。