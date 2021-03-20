疫苗帶頭？楊文科：釐清疑慮會打 柯文哲：照順序打

台北市長柯文哲率市府團隊到新竹縣交流，被媒體問及是否會帶頭打疫苗，柯文哲表示沒意見，中央如果有公布順序，他就會照順序打，新竹縣長楊文科則說，要把AZ疫苗講清楚、釐清疑慮「我相信大家都會來打」。

柯文哲受訪時，面對是否會帶頭施打疫苗來示範，他表示「我想，沒什麼意見啦，原則上是照打疫苗的順序打，當然有1、2個首長要特別帶頭打，反正那1、2個沒有影響大局，我沒什麼意見」。

不過昨晚陳佩琪才在臉書發文稱「跟風式的施打就如同改名吃免費壽司一樣可笑」，柯文哲被問到對夫人陳佩琪說法的看法，柯文哲當場直呼「陳佩琪講的話我都不太敢批評」。