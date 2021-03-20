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確定了！ 蘇貞昌、陳時中合體帶頭打AZ疫苗

聯合報 / 記者陳婕翎陳碧珠／台北即時報導
羅一鈞表示，行政院長蘇貞昌及指揮中心指揮官陳時中帶頭施打的相關細節，指揮中心都在規畫中。記者陳碧珠／攝影
羅一鈞表示，行政院長蘇貞昌及指揮中心指揮官陳時中帶頭施打的相關細節，指揮中心都在規畫中。記者陳碧珠／攝影

11.7萬劑AZ疫苗下周一開打，並於昨日開始配送，專家點名行政院長蘇貞昌及指揮中心指揮官陳時中應帶頭接種，以提高醫護人員施打意願，兩人願主動率先施打AZ疫苗，但仍請指揮中心專家進行專業評估，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已確定兩人會在醫院帶頭施打。

羅一鈞表示，行政院長蘇貞昌及指揮中心指揮官陳時中帶頭施打的相關細節，指揮中心都在規畫中，其他事宜都在盤點與規畫，等開打時間接近再會通知。兩人在醫院接種，按照目前醫護人員同樣接種程序，先評估，施打完畢需在院觀察30分鐘。

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