趙少康退韓國瑜選黨主席？江啟臣：尊重大家選擇與意願

國民黨主席選舉混沌，中廣董事長趙少康能否參選牽動高雄市前市長韓國瑜是否再戰主席選舉。現任主席江啟臣中午表示，黨內民主都尊重大家的選擇與意願，他是黨主席，要求黨務中立，把選務辦好，這就是他現在該做的事情。

江啟臣說，此時此刻大家關心的是國民黨把在野角色扮演好，為人民做事、服務、發聲，黨內相關的選舉有一套民主制度，就是讓這套制度可以很順利、圓滿、正面舉行，這也是黨的改革一部分。

立法院前院長王金平昨受訪表示，祝福江啟臣順利連任。江啟臣說，黨內的民主過程中，有黨內選舉，想選的人都必須去爭取支持，這都很正常，不用去解讀任何人的某一句話或動作；國民黨內只有一派，就是中華民國派，都是挺中華民國。

網路聲量調查韓國瑜仍高居第一，江啟臣說，現在每個議題每天都在變化，不管是民調、聲量，每個數據都起起伏伏，大家參考就好。

江啟臣表示，對自己而言，怎樣讓國民黨更好，扮演更大的在野監督力量，為人民關心的議題發聲，來提對案與相關政策建議，這個比較重要；在野黨除了監督，也能提出一些政策，這是人民比較關心的。

趙少康昨天主張要廢中常會，江啟臣回應，黨的改革應該要持續，至於中常會的角色，他對黨來講，在沒有召開大會的期間最高的決策單位，他的存在是關乎到黨能不能持續運行，從組織的結構上是有他絕對的重要性。

江啟臣表示，該怎麼改革黨內當然有不同意見、想法，去年全代會修正一章四法後，黨內選舉、組織結構上有調整，或許可看今年新的中常委、中央委員、黨代表選舉後，是不是能夠更貼近民意，讓黨意與民意有一個更好的結合。