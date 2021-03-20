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呼應民進黨公投戰開打 江啟臣：國民黨也會到地方宣傳
公投戰開打，民進黨傳將舉辦305說明會「拆彈」。國民黨主席江啟臣今天表示，國民黨也有領銜推反萊豬等兩公投案，當然也必須到地方上告訴民眾，為什麼要鼓勵大家828出來投這兩個公投案，決定國家的政策與未來，會有相關規畫。
江啟臣說，現在距離828只剩下5個月時間，正積極籌畫要到全國宣傳，未來會透過各式各樣活動、宣講、座談，包括立法院內公聽會等，用盡所有方式，讓人民知道行使自己公投票的重要性，決定重要的政策未來，自己的政策自己決定。
至於是否支持藻礁公投與核四重啟公投，江啟臣說，所有公投都尊重公民意志，這就是公投的硬道理，讓人民來決定；反批執政黨要捍衛、辯護政策，應出來說明，但絕不是抹黑、詆毀推動公投的人、團體或政黨。
江啟臣表示，政府留下的爛攤子，透過公投來幫忙收拾殘局，每一個政治人物，尤其國家領導人，都應，更重要的是須尊重828公投決定。行政院長蘇貞昌昨天表示，公投若過會遵守公投內容，能否落實遭質疑，江也說「我要問保生大帝嗎？」
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