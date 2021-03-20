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民進黨婦女部對王定宇案噤聲 江啟臣：遇自己人就轉彎
蔡英文總統臉書宣稱「民進黨一直主張停建核四」說法，昨天遭國民黨以蔡2011年受訪影片打臉。國民黨主席江啟臣今天表示，每一個政治人物，尤其國家領導人，都應面對自己過去所講的話、決策與言行。
民進黨立委王定宇涉入與民進黨發言人顏若芳同居疑雲，負面聲量飆高，民進黨婦女部卻沒有聲音。江啟臣說，這也證明一個政黨在很多社會價值上，是不是真的堅持，還是遇到自己人就轉彎。
江啟臣說，執政黨在面對現在社會關心議題上，不應該鴕鳥心態，該出來表達政黨立場時就該出來表達，不希望看到很多事情兩套標準，或遇到民進黨自己人就沒有標準，造成很不好的社會示範。
江啟臣說，大部分人民在該秉持的社會價值上，是不分政黨、政治立場，也會用這樣一貫的立場來檢視政治人物、政黨。
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