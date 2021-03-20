追思政治受難者 李永得：年底辦蔣介石展呈現真相

國家人權博物館今天在白色恐怖景美紀念園區舉行110年威權統治下政治受難者追思紀念會。文化部長李永得表示，台灣的轉型正義是一條「一定要往前走的路」，文化部、促轉會等除持續與各界溝通，也已展開中正紀念堂階段性轉型工作，今年年底前更將展出蔣介石檔案史料展，以客觀、多元的角度呈現歷史真相。

李永得、國家人權博物館館長陳俊宏、促轉會委員王增勇、四大政治受難者關懷團體「中華民國台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會」、「台灣地區戒嚴時期政治受難者關懷協會」、「五十年代白色恐怖案件平反促進會」、「台灣二二八關懷總會」等，約130位全國政治受難者及家屬今皆與會出席。

李永得表示，今天活動除感念所有的政治受難者前輩為這塊土地付出精華的一生，甚至犧牲生命，也要傳達政府在總統蔡英文的帶領下，在各項轉型正義的工作上會更加努力，除持續調查研究，「如何恢復受難者前輩的清白，追究加害者的責任，將是政府現在要更努力的工作」。

他強調，統治者有功有過，但有一個絕對不能越過的紅線，就是用國家武力屠殺人民、鎮壓人民，台灣現正進行的轉型正義也是一條「一定要往前走的路」，但需要更多溝通過程的工作。

李永得進一步指出，文化部除了與促轉會等單位持續與各界溝通，也已展開中正紀念堂的階段性轉型工作，包含去年已推出的人權主題常設展，以及今年年底前將展出蔣介石檔案史料展，以客觀、多元的角度，呈現歷史真相。

白色恐怖政治受難者宋盛淼之子宋文博今回憶，父親被抓時，他才1歲多，母親直到逝世前仍完全不了解丈夫為何遭判刑12年，更無法明白刑期已過6年，接到的不是家書，而是槍決通知書，「我懂事以來，第一次抱到父親，就是抱他的骨灰。」

宋文博表示，當時「鄉親們不敢登門安慰，只是他們早上挑菜去市埸賣時，會在我們家的竹籬笆上，掛上當季節的蔬菜，雖然沒有留下姓名，但是他們暗地裡關心的溫暖，一直長存於我的心中。」

儘管如此，警備總部也未能放過母子，同在翁子國校服務的母親最終只能於1972年調職離開，而「叛亂犯」、「政治犯」成為他們一生背負著、卻又無解的重擔。宋文博說，自己直到4年前通過人權館協助，才逐步明白了父親的受難經過，期望能將過去壓在心上的重擔，轉化成為積極的力量，將陰影放在背後，勇敢說出真相，讓下一代了解這個歷史。

會後與會貴賓人手一支象徵人權與自由的鐵砲百合，繞行錄名紀念碑，以百合的清香，為銘刻於紀念碑上的受難者前輩祈福，並於槍決區獻上百合，祈願受難者前輩安息，家屬平安。