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王定宇聲量超車蔡總統全國第一 數據卻很尷尬

宣布破獲市值3400萬毒品？真相讓警方糗大了

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尷尬！王定宇聲量超車蔡總統全國第一 正面的卻只有5%

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
王定宇網路聲量直衝全國第一。圖／取自網路溫度計網站
王定宇網路聲量直衝全國第一。圖／取自網路溫度計網站

民進黨立委王定宇的「同居門」事件延燒超過10天。根據專門統計網路聲量的網站「網路溫度計」資料顯示，過去一周內王定宇是全國政治人物網路聲量第一名，第二名是蔡英文總統；但王的正面聲量僅佔5％，其餘皆是中立或負面聲量。

網路溫度計資料指出，王定宇在過去一周被網友討論或新聞報導提及的文章則數，高達14萬餘筆，比第二名的蔡總統10萬餘筆，高出快四成，網路聲量第三名起則依序為顏若芳、馬英九、趙少康、陳柏惟、韓國瑜、陳時中、蘇貞昌、柯文哲。

根據google搜尋熱度統計結果，王定宇在接受廣播專訪前，聲量已有不再飆高的持平趨勢，但在廣播中扯出同黨女立委何欣純後，兩人聲量雙雙拉出新高點，何欣純聲量甚至比王定宇還高；而顏若芳聲量則呈現下行趨勢，明顯減少。

王定宇、顏若芳、何欣純過去一周網路聲量比較圖。圖／取自Google搜尋系統
王定宇、顏若芳、何欣純過去一周網路聲量比較圖。圖／取自Google搜尋系統

王定宇 顏若芳 何欣純

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