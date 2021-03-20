尷尬！王定宇聲量超車蔡總統全國第一 正面的卻只有5%

為了限期升等保住飯碗，有些大學教師發表輕薄短小的論文衝「量」，甚至鋌而走險涉入抄襲、造假等違反學術倫理弊端。近年各大學陸續調整限年升等條款，成功大學正研擬廢除6年升等條款，初步規畫比照台大，改為「6+2」8年條款，採升等與教師評鑑掛勾，第六年沒過，2年內可再評量與升等。且若第二次仍沒過，除了「不續聘」，還有轉兼任或改聘為專案教師等選擇。

2021-03-20 12:48