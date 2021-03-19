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【即時短評】兩岸比賽獲獎也批 證明台孩子實力不行？

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北板橋文德國小校長李慧美（中）表揚學生參加首屆兩岸青少年好家風好家訓徵文大賽獲得佳績。圖／翻攝文德國小官網
新北板橋文德國小校長李慧美（中）表揚學生參加首屆兩岸青少年好家風好家訓徵文大賽獲得佳績。圖／翻攝文德國小官網

2008年北京奧運中華棒球隊在延長賽被中國隊逆轉被稱為國恥，台灣小學生參加大陸舉辦的作文比賽得獎，接受校長的表揚，卻被綠委郭國文說是被統戰、校長沒有敵我意識，那未來在大陸舉辦的各項比賽，要參加不參加？參加了，那要不要贏？

北京奧運的棒球項目，中華隊對上中國隊一路打到延長加賽，最後卻以1分之差吞下對戰首敗，雖然面對中國隊有輸不得的壓力，但相較於批評，台灣球迷給中華健兒卻是更多不捨的鼓勵。但今日，台灣小學生在大陸舉辦的作文比賽拿到優勝，卻引來罵聲，只因為他們參加的不是奧運?還是孩子的成就感，就不值得被鼓勵?

首屆兩岸青少年好家風好家訓徵文大賽，主辦方雖為平潭综合實驗區社會事業局，內容寫著自己家風家訓，對長輩言傳身教的感悟，並以自己家庭發生的真實故事感受為主，寫自家的生活，難道要因兩岸政治氛圍，遭到綠委的撻伐？

若徵文大賽寫著是「兩岸一家親、兩岸血濃於水」，被稱為統戰理所當然，而父母給的家訓、自己家內真實生活，要用統戰的大帽子扣在頭上，未免太過沉重。昨天陸委會主委邱太三才呼籲對岸，要充分理解兩岸制度、價值觀的差異，那孩子讓大陸理解台灣的家庭觀，反被綠委框架在自己的政治提款機中，公道何在?

未來，會有更多不同層級、不同種類的比賽在大陸舉辦，台灣是否都不能參賽，若參賽拿下好成績，展現出台灣不輸大陸的軟實力，何嘗不是台灣對大陸的反統戰，難道這樣綠委也要說，沒有敵我意識？

奧運 北京 徵文

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