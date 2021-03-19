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蔡英文稱一直主張停建核四 國民黨引2011受訪影片打臉

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨文傳會副主委鄭照新。圖／翻攝鄭照新臉書
國民黨文傳會副主委鄭照新。圖／翻攝鄭照新臉書

民進黨以能源轉型為由，回應藻礁公投，卻連帶因發藍綠對過去核四興建力場論戰。國民黨晚間調出蔡英文總統2011年任民進黨主席時支持續建核四說法，打臉蔡臉書「民進黨一直主張停建核四」說法，蔡主席再次打臉蔡總統。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，蔡總統宣稱民進黨一直主張停建核四，但其實翻出蔡英文在2011年時受訪的影片，就可以發現當時擔任民進黨主席的蔡英文，就公開表示支持續建核四，難道在野時的民進黨也是被迫支持續建？

鄭照新說，前總統馬英九任內封存核四是為了保留能源選項，讓全民自己決定是否重啟，如今既然核四是否重啟公投案已成案，8月28日就由全民決定到底核四該不該重啟，呼籲民進黨尊重公投結果，不需要在此時此刻亂吐政治口水。

核四 民進黨 蔡英文

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