賴惠員指有共資被起訴 「最強村姑」：亂講話很丟臉

民進黨立委賴惠員前年3月間在民視新聞台「政經看民視」節目錄影時，影射參選第9屆立法委員台南市第2選區缺額補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」，陳筱諭認賴惠員傳播不實之事，足以損害其名譽及公眾投票意向提告，台南地檢署依違反公職人員選罷法將賴惠員起訴。

陳筱諭獲悉後說，感謝司法還她公道了。對方現在是立委，在電視上亂講話被起訴，是很丟臉的事，選民會不會以為她的問政是說謊？希望賴能勇敢承認自己就是亂說話，才能夠讓人家尊重她。

陳筱諭當時參選以「最強村姑」打出知名度，與民進黨郭國文和國民黨謝龍介三方陣營競爭激烈。

賴惠員指是助講語言，與陳筱諭非同選區，也沒那麼敵對，希望有機會可和陳筱諭和解。