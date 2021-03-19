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立委補選影射陳筱諭有國共操盤 綠委賴惠員被起訴

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
民進黨籍立委賴惠員前年3月間在政論節目影射參選第9屆立法委員台南市第2選區缺額補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」遭檢方起訴，賴惠員表示，希望有機會可以和陳筱諭和解。圖／翻攝自賴惠員臉書
民進黨籍立委賴惠員前年3月間在政論節目影射參選第9屆立法委員台南市第2選區缺額補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」遭檢方起訴，賴惠員表示，希望有機會可以和陳筱諭和解。圖／翻攝自賴惠員臉書

民進黨立委賴惠員前年3月間在民視新聞台「政經看民視」節目錄影時，影射參選第9屆立法委員台南市第2選區缺額補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」，陳筱諭認賴惠員傳播不實之事，足以損害其名譽及公眾投票意向提告，台南地檢署依違反公職人員選罷法將賴惠員起訴。賴惠員指是助講語言，與陳筱諭非同選區，也沒那麼敵對，希望有機會可和陳筱諭和解。

檢方調查，賴惠員前年3月8日下午3時在民視新聞台「政經看民視」錄影時，發表「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤！這個很清楚，很清楚！」（主持人問：誰在操盤？）當然是中共！（主持人問：真的啊？）是啊！（主持人問：你說陳筱諭啊？）是啊！她的資金真的是、真的是，很明顯、很明顯（此時賴惠員手持看板、看板上記載『都是國共在操盤』）等言論及文字影 射陳筱諭的選舉受中國大陸所操控。

而該節目內容於同日晚間8時至10時，透過節目公開播出，向全國民眾具體指摘及傳播不實之事，足以損害陳筱諭名譽及公眾對投票意向決定的正確性，台南地檢署起訴。

賴惠員指出，陳筱諭為此提民事訴訟，台北地院判她賠償20萬元，雙方未和解，刑事部分由北檢轉南檢偵結起訴。「尊重司法判決」賴惠員形容是助講語言，與陳筱諭非同選區，也沒那麼敵對，希望有機會可以和陳筱諭和解。

陳筱諭 賴惠員 民視

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