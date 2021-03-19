國民黨3雄爭新竹市長黨內初選 6月底全民調拚勝負

2022年新竹市長選戰，國民黨提早備戰，黨內經協調將於6月底全民調，已有3名市議員林耕仁、陳啓源與李國璋表態競逐，李今天率先提出競選形象識別設計概念。另傳言立委鄭正鈐、林為洲也有意挑戰市長，李國璋認為若要參選應登記初選，林耕仁則說初選就是提前團結，不該徵召空降，陳啓源也說為黨勝選考量，但不能顧此失彼。

新竹市過去由國民黨執政多年，民進黨林智堅上任後，施政滿意度節節高升，國民黨力拚綠地變藍天，這次提前備戰2022，黨內包括香山區議員林耕仁、陳啓源、東區市議員李國璋都相繼浮出檯面，年前早在街頭高掛個人看板，為參加黨內初選暖身。

3人在黨部主委、議長許修睿協調下，共識決定6月最後1周進行電話民調，預計為期3天包含1天假日，詳細的民調規則、機制等初選辦法，預計5月底、6月初再研議討論。

距初選不到100天，李國璋今以「幸福託付 全力以赴」為題宣布投入初選，並發表以「竹」字為核心，融入藍、綠、黃色線條的競選LOGO，他說，竹市是大新竹地區的核心，線條代表竹縣竹北、竹東與苗栗縣竹南，希望2040年推動竹竹苗升格第7都。

至於黨內立委鄭正鈐、林為洲也可能參與新竹市長選舉，李國璋認為，立法院是重要戰場，每個人所在職務都有其重要性，且民眾也有所託付，「相信當事人會審慎考慮」，如果他們要參選，希望也能來登記參與黨內初選。

林耕仁連任5屆議員，2018年也曾投入市長黨內初選，他說，新竹市建設不該只有公園，更要關注交通、食安、教育等多個層面，他這次再戰市長選舉，希望替新竹市創造舒適減壓的城市，提升競爭力，至於黨內初選已訂好遊戲規則，大家共識要提前團結，不該是大選前才喊團結，也認為徵召不可行，「黨內人才濟濟，為何要空降？」