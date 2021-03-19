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晚半個月才開放 指揮中心回應中國商務人士可來台

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
中國商務人士卻始終不在允許對象範圍，陸委會昨宣布中國商務人士可來台，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，恢復中國商務人士來台，已有相關配合開放措施，希望與港澳入境條件一致。圖／指揮中心提供
中國商務人士卻始終不在允許對象範圍，陸委會昨宣布中國商務人士可來台，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，恢復中國商務人士來台，已有相關配合開放措施，希望與港澳入境條件一致。圖／指揮中心提供

自今年3月1日起，恢復非本國籍人士入境條件及桃園機場轉機作業，但中國商務人士卻始終不在允許對象範圍。陸委會昨宣布中國商務人士可來台，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，恢復中國商務人士來台，已有相關配合開放措施，希望與港澳入境條件一致。

目前中國大陸人士部分，為持有居留證、人道考量及緊急協處、國人陸籍配偶及未成年子女、在台居留外來人口陸籍配偶及未成年子女(隨行團聚)、經教育部許可之學生、經衛福部許可國際醫療人員、專案許可，可入境。莊人祥說，未來恢復後，將依照中國人來台入境取得辦法處理。

相較港澳人士部分，持有居留證、人道考量及緊急協處(如奔喪、探視重病親屬等)、國人港澳籍配偶及未成年子女、商務履約、跨國企業內部調動、經教育部許可學生、經衛福部許可國際醫療人員、專案許可，上述都可入境。

消基會針於PCR檢驗價格高於港澳討論，希望價格更透明，莊人祥說，目前我方檢驗包括兩個基因採檢，加上台灣自費檢驗，共100多家可提供檢驗，分到每一家件數都不多，以致成本壓不下來。

莊人祥強調，這件事情也都有在檢討，也看到各家醫院都有陸續調降到檢驗費用為5000至6000元，已經比去年都有比較多的降幅空間，實際針對這個議題仍會討論檢討。

莊人祥 未成年 教育部

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